Mjöndalen - Viking maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Mjöndalen, 04 Kasım 2018 Pazar günü Viking takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. Mjöndalen 57 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Viking 55 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Mjöndalen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Viking, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 472. İddaa'da Mjöndalen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Viking kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mjöndalen son hafta oynanan Valerenga maçında 4-2 yenildi.

Viking ise Start Kristiansand maçında 1-0 kazandı.

Mjöndalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Mjöndalen, kendi sahasında 19 gol attı, 10 gol yedi.

Viking, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Viking, deplasmanda 29 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.

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