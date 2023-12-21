MKE Ankaragücü: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. Müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da protokol tribününde takip etti.

5. dakikada sağ kanattan Atakan Çankaya'nın ceza sahasına gönderdiği topa altı pasın önündeki Ali Kaan Güneren'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

9. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü VAR kararıyla iptal oldu. Bajic'in pasıyla topla buluşan Efkan Bekiroğlu soldan ceza sahasına girdi. Efkan'ın şutunda topa müdahale eden savunmadan seken meşin yuvarlak kale sahasının yanında Cephas'ın önünde kaldı. Cephas top boş kaleye yolladı ancak VAR incelemesinden sonra bu oyuncunun ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

15. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Morutan'ın ceza sahasında düşürülmesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.