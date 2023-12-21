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        MKE Ankaragücü: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 22:37 Güncelleme: 21.12.2023 - 22:37
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        Ankara'da gol sesi çıkmadı
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        Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynandı. Müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da protokol tribününde takip etti.

        5. dakikada sağ kanattan Atakan Çankaya'nın ceza sahasına gönderdiği topa altı pasın önündeki Ali Kaan Güneren'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

        9. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü VAR kararıyla iptal oldu. Bajic'in pasıyla topla buluşan Efkan Bekiroğlu soldan ceza sahasına girdi. Efkan'ın şutunda topa müdahale eden savunmadan seken meşin yuvarlak kale sahasının yanında Cephas'ın önünde kaldı. Cephas top boş kaleye yolladı ancak VAR incelemesinden sonra bu oyuncunun ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

        15. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Morutan'ın ceza sahasında düşürülmesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

        17. dakikada Bajic'in kullandığı penaltıda kaleci Erce Kardeşler, sağına uzanarak topu kurtardı.

        18. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Cephas'ın şutunda kaleci Erce topu ayaklarıyla kurtardı ve mutlak bir golü daha önledi.

        37. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza yayının içinden çektiği şutta Bahadır, üzerine gelen topu kontrol etti.

        39. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında top ceza yayının önündeki Atakan Çankaya'ya geldi. Müsait durumdaki Atakan'ın kafa vuruşunda kaleci Erce, topu yumruklarıyla kurtardı.

        Maçın ilk yarısında golsüz sona erdi.

        55. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Bahadır topu soluna uzanarak kurtardı.

        62. dakikada soldan ceza sahasına giren Strandberg'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

        78. dakikada ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan Dele-Bashiru'nun çektiği sert şutu kaleci Bahadır, soluna uzanarak tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

        82. dakikada kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen konuk ekipte, altıpasın önündeki Kerim Alıcı'nın plase şutunda kaleci Bahadır sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.

        90. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Cephas, sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cephas'ın vuruşunda kaleci Erce, topu kurtararak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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        Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Akıncık

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 58 Hanousek), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Chatzigovanis), Cephas, Bajic (Dk. 67 Macheda)

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Massanga), Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 75 Ömer Faruk Beyaz), Dele-Bashiru (Dk. 90+1 Hodzic), Strandberg, Rivas, Dadashov (Dk. 84 Fernandes)

        Sarı kartlar: 45+1 Görkem Sağlam, Dk. 71 Rivas (Atakaş Hatayspor)

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