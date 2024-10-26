MKE Ankaragücü: 4 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Kocaelispor'u 4-2 mağlup etti. Dorin Rotariu, Rijad Bajic, Renaldo Cephas ve Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle lider Kocaelispor'u yenen MKE Ankaragücü, puanını 16'ya yükseltti. Kocaelispor ise haftayı 19 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla MKE Ankaragücü oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 14'te Dorin Rotariu, 28'de Rijad Bajic, 75'te Renaldo Cephas ve 88. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Konuk ekibin gollerini ise 23'te Oğulcan Çağlayan ve 56. dakikada Giorgi Beridze kaydetti.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 16'ya yükseltirken, lider Kocaelispor ise 19 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent temsilcisi, Iğdır FK'ya konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.