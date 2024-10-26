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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MKE Ankaragücü: 4 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü: 4 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Kocaelispor'u 4-2 mağlup etti. Dorin Rotariu, Rijad Bajic, Renaldo Cephas ve Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle lider Kocaelispor'u yenen MKE Ankaragücü, puanını 16'ya yükseltti. Kocaelispor ise haftayı 19 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 21:03 Güncelleme: 26.10.2024 - 21:03
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        MKE Ankaragücü, Kocaelispor'u devirdi!
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        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla MKE Ankaragücü oldu.

        Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 14'te Dorin Rotariu, 28'de Rijad Bajic, 75'te Renaldo Cephas ve 88. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Konuk ekibin gollerini ise 23'te Oğulcan Çağlayan ve 56. dakikada Giorgi Beridze kaydetti.

        Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü puanını 16'ya yükseltirken, lider Kocaelispor ise 19 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent temsilcisi, Iğdır FK'ya konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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