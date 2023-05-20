Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü
ABONE OL

MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan, Ümraniyespor maçı öncesi "hakem" açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları HangiKredi Ümraniyespor maçının hakemi Mete Kalkavan'la ilgili, "Mete Kalkavan'ın Ankaragücü'nün yönettiği her maçında bizim mağduriyetimiz maalesef ki elimde delilleriyle beraber hat safhada. Umarım ki yarınki maçta böyle bir zafiyet göstermez. Daha dikkatli olur." dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan, Ümraniyespor maçı öncesi
AA

Koca, Beştepe Tesisleri'nde gündeme ilişkin yaptığı gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon sonunun yaklaştığını hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında kritik günlerin yaşandığını söyledi.

Yarın HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşacaklarını anımsatan Koca, hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında oynayan takımların tedirginliğinin hat safhada olduğunu dile getirdi.

Bu tedirginliği besleyen sebeplerin bulunduğuna dikkati çeken Koca, "Somut, tartışmasız, pozisyonlar ve ittifakla hakemlerin kararların yanlış olduğuyla ilgili maçlar ve pozisyonlar olunca bu tür açıklamaları yapmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Lige son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçındaki hakem hatalarına değinen Koca, şöyle devam etti:

"Antalyaspor maçının 90. dakikada yaşanan bir penaltı pozisyonu var. Ben Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta hanımefendinin pozisyonla ilgili değerlendirmesi nedir bilmek istiyorum. O pozisyon penaltı mı değil mi? Penaltı yoksa korner mi değil mi? O pozisyon oluyor ve maç bitiyor. Bizim düşüncemiz o pozisyon penaltı, top ele değiyor. Maalesef hakem VAR'a gitmekle ilgili bir zaman dilimi açılacağından korneri kullandırmıyor ve maçı bitiriyor. Korneri verse VAR devreye girecek veya VAR'a gitmesi gerekecek. Eğer Lale Orta, olayla ilgili doğru karar neyse bildirirlerse, tüm sezon boyunca o pozisyonla ilgili hakemlerin verdiği kararları önlerine dökeceğim."

"İSİMLER ÜZERİNDEN KONUŞMAKTAN GERÇEKTEN ÜZÜLÜYORUM"

Koca, HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşacakları maçı hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İsimler üzerinden konuşmaktan gerçekten üzülüyorum. 2 yıl önce Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltımızla Ankaragücü olarak biz küme düştük. Mete Kalkavan'ın Ankaragücü'nün yönettiği her maçında bizim mağduriyetimiz maalesef ki elimde delilleriyle beraber hat safhada. Umarım ki yarınki maçta böyle bir zafiyet göstermez. Daha dikkatli olur."

Bu yıl sportif anlamda istedikleri konumda olmadıklarını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Açıkça söylemek gerekirse başarısızız. Çünkü beklediğimizin çok altındayız. Bunun bizden kaynaklanan yanı da hakem kararlarından kaynaklanan yanı da var. Tartışmasız 12 puanımız gitti. Dolaylı olarak da 17-18 puanımız gitti. Maç başı 1,5 puan alırız diye bekliyordum, hedefimiz 2 puandı. Şu anda o hedeften uzağız. Maalesef hala düşmeyle ilgili sancılar yaşıyoruz. Takımın potansiyeliyle bu ligde rahat kalacağını düşünüyorum. Kupada da hedefimiz var. Önümüzde dört lig, bir kupa maçımız var. Buraları hasarsız geçmek istiyoruz."

Bir basın mensubunun sezon sonu başkanlığına devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya Koca, "Sezon gerekli açıklamaları yaparım. Şu ortamda bu konuları konuşmanın doğru olmayacağı kanaatindeyim. Kulübe zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmem. Takımın nereden nereye geldiğiyle ilgili sezon sonunda bir mali genel kurul yapmayı düşünüyorum." cevabını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOL İşte Buruk'un 11'i!
Trabzonspor'dan Samet Akaydın açıklaması: "Rezillik ve iğrençlik" - Son Dakika Spor Haberleri
FUTBOL "Rezillik ve iğrençlik"
Galatasaray'da beş futbolcu sarı kart ceza sınırında
FUTBOL Galatasaray'da sarı alarm!
Fenerbahçe'dan eski teknik direktörü Daum için geçmiş olsun mesajı
FUTBOL Daum için geçmiş olsun mesajı
Göztepe, 1. Lig'in son haftasında Bodrumspor'a konuk olacak
FUTBOL Göztepe, Bodrumspor'a konuk olacak
Şampiyon Samsunspor’un bayrağı İstanbul Boğazı'na asıldı
FUTBOL Samsunspor bayrağı İstanbul Boğazı'nda!
Düşme hattındaki Altınordu, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak
FUTBOL Altınordu, Rize virajında!
Çağlar Söyüncü transferinde geri sayım!
FUTBOL Transfer için geri sayım!
Hull City'den Pelkas açıklaması!
FUTBOL Hull City'den Pelkas açıklaması!
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Wilfried Zaha için Crystal Palace'tan açıklama!
FUTBOL Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklama!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.