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MKE Ankaragücü Kulübü'nde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkan adayı olarak yönetim kurulu üyesi Faruk Koca'yı gösterdiklerini duyurdu

MKE Ankaragücü Kulübü'nde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi
AA

Fatih Mert yaptığı açıklamada, seçime kadar kulübün herhangi bir maddi kayba uğramaması için futbolcular ve hukuki temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Kongrede aday olmayacağını hatırlatan Mert, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz ile yapmış olduğumuz istişareler sonunda, ekonomik olarak belli bir noktaya getirilen kulübümüzün bu durumunu koruması ve takımımızın tekrar Süper Lig'e çıkarılması için kongreye yönetim içerisinden bir adayla gidilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Yönetim kurulu üyemiz ve profesyonel futbol şube sorumlumuz Sayın Faruk Koca'nın adaylıkla ilgili hiçbir şekilde talebi olmamasına rağmen, Ankaragücü'nün ekonomik anlamdaki olumlu gidişatının devam ettirilmesi, kulübümüzün gelinen iyi noktasının kaybolmaması adına, kendisini başkan adayı olarak ilan etme kararı aldık. Sayın Faruk Koca ise karara saygı duyduğunu ve sorumluluktan kaçmayacağını belirterek, kendisine duyulan güvene teşekkür etmiştir. Yapılacak olan kongrenin, camiamıza ve başkan adayımız Faruk Koca'ya hayırlı olmasını diliyorum."

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