MKE Ankaragücü, Renaldo Cephas'ı transfer etti
MKE Ankaragücü, sol kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı transfer ettiğini açıkladı
Giriş: 08.08.2023 - 18:59
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi.