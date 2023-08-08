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        Haberler Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü, Renaldo Cephas'ı transfer etti - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü, Renaldo Cephas'ı transfer etti

        MKE Ankaragücü, sol kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı transfer ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 18:59
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        MKE Ankaragücü yeni transferini açıkladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

        İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi.

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