Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Bu zeminde futbol oynamak zor - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Bu zeminde futbol oynamak zor

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçta çok ihtiyaçları olan bir 3 puan aldıklarını belirtirken zeminin kötü olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 20:35 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emre Belözoğlu'ndan zemin tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i evinde 2-1'lik skorla mağlup eden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok ihtiyaçları olan bir 3 puan aldıklarını söylerken, kötü bir zeminde futbol oynadıklarını ifade etti.

        "OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

        Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Bu kadar kötü zeminde futbol oynamak çok zor. İki takım oyuncularını tebrik etmek lazım ama benim oyuncularımı ayriyeten tebrik etmek istiyorum, iyi çalıştık. Rakibi baskı altına aldık ve ilk yarıda golü bulabilirdik. İkinci yarı 2-0'ı yakaladık, üçü de atabilirdik. Yediğimiz golden sonra başka bir senaryo oldu. Hepimiz adına yorucu bir sene. Allah'ın izniyle sezonun sonunu iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Kulübümüzün 'kupa beyi' mirasına da en iyi şekilde temsil ederek finale çıkmak istiyoruz. Ne yazık ki bazı durumların da önüne geçemeyiz. Bugünkü zemin gibi, hakem durumu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kaleci Bahadır Han Güngördü'nün sakat sakat oynadığını vurgulayan Belözoğlu, saha içinde de sakatlık problemleri yaşadıklarını hatırlatarak, "Bir maç kazandık, önümüzde daha çok maç var, 24 puan var. Hepsini kazanmak için çalışacağız, iyi organize olmamız gerekiyor. Bu maçı bir dönüm noktası olarak görmemiz gerekiyor. Yedi maç kazanamadık ama baktığınızda bize yakın puandaki rakipler, 14 maçta 2 galibiyetle 12 maçta 1 galibiyetle devam ediyorlar. Bu sene böyle. Bu maçı kafamızı kaldırmak, bir nefes almak için görmemiz lazım. Bu maçla yetinmeden yolumuza devam etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Morutan'ın sözleşmesiyle ilgili gelen soruları da cevaplandıran Belözoğlu, şunları söyledi:

        "Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var. Morutan bizim için önemli bir oyuncu. Oyun içinde de değişiklikler yapıyoruz. Morutan da bugün merkezde beklediğimiz performansı gösteremeyince kenara attık. Sonra tekrar merkez geçti. Keşke sözleşme problemi olmasa. Her maç oynatmak isterim." dedi.

        "BÜYÜK BİR SKANDAL"

        Eryaman Stadı'nda dün Gençlerbirliği'nin bugünse MKE Ankaragücü'nün oynadığını hatırlatan Belözoğlu, "Söylenecek çok şey var aslında. Bu yapılan işkenceden öte bir şey değil. Yani bir kere bence 2 ligin birbirinden ayırt edilmesi gerekiyorsa pozitif anlamda Süper Lig'in birazcık daha itibarının önde olması gerekiyor. Bizden 24 saat önce bile değil, 18 saat önce burada alt kademede maç oynandı. Onlar da sporcu, o da çok büyük bir takım. Gençlerbirliği'ne saygı duyuyorum, kesinlikle yanlış anlaşılsın istemiyorum. Çok büyük bir skandal olarak görüyorum bunu, bu planlamayla bizim bu sene herhalde beşinci falan oldu. Üst üste maçlarımız oynandı. Bunu ben büyük bir skandal olarak görüyorum. Süper Lig'i korumamız gerekiyor. Burada ne yazık ki iki takımın oyuncularına da çok büyük haksızlık yapılıyor. Buraya gelen rakip takım oyuncularına da çok büyük haksızlık yapılıyor. Bu zeminlerde bu çocuklara futbol oynatmak... Ülke futbol adına üzgünüm, bunu söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro