MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Bu zeminde futbol oynamak zor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i evinde 2-1'lik skorla mağlup eden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok ihtiyaçları olan bir 3 puan aldıklarını söylerken, kötü bir zeminde futbol oynadıklarını ifade etti.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM" Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Bu kadar kötü zeminde futbol oynamak çok zor. İki takım oyuncularını tebrik etmek lazım ama benim oyuncularımı ayriyeten tebrik etmek istiyorum, iyi çalıştık. Rakibi baskı altına aldık ve ilk yarıda golü bulabilirdik. İkinci yarı 2-0'ı yakaladık, üçü de atabilirdik. Yediğimiz golden sonra başka bir senaryo oldu. Hepimiz adına yorucu bir sene. Allah'ın izniyle sezonun sonunu iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Kulübümüzün 'kupa beyi' mirasına da en iyi şekilde temsil ederek finale çıkmak istiyoruz. Ne yazık ki bazı durumların da önüne geçemeyiz. Bugünkü zemin gibi, hakem durumu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

REKLAM Kaleci Bahadır Han Güngördü'nün sakat sakat oynadığını vurgulayan Belözoğlu, saha içinde de sakatlık problemleri yaşadıklarını hatırlatarak, "Bir maç kazandık, önümüzde daha çok maç var, 24 puan var. Hepsini kazanmak için çalışacağız, iyi organize olmamız gerekiyor. Bu maçı bir dönüm noktası olarak görmemiz gerekiyor. Yedi maç kazanamadık ama baktığınızda bize yakın puandaki rakipler, 14 maçta 2 galibiyetle 12 maçta 1 galibiyetle devam ediyorlar. Bu sene böyle. Bu maçı kafamızı kaldırmak, bir nefes almak için görmemiz lazım. Bu maçla yetinmeden yolumuza devam etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu. Morutan'ın sözleşmesiyle ilgili gelen soruları da cevaplandıran Belözoğlu, şunları söyledi:

"Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var. Morutan bizim için önemli bir oyuncu. Oyun içinde de değişiklikler yapıyoruz. Morutan da bugün merkezde beklediğimiz performansı gösteremeyince kenara attık. Sonra tekrar merkez geçti. Keşke sözleşme problemi olmasa. Her maç oynatmak isterim." dedi.