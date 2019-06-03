MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;
- "Geçen sene yerli mobil iletişim markalarının pazar payı yüzde 12'nin üzerindeydi. Bu payı yüzde 40'a çıkartabiliriz. Yerli markalarımız için gerekli teşvik ve düzenlemelerin yapılmasına odaklanmalıyız"
- "2018'de toplam ithalatımız 223 milyar dolardı. Sektörümüzün toplam ithalattaki rakamı 1,9 milyar dolar"
- "İkinci elde yenileme modeli ile vatandaşlar tekrar telefon almayacak. Mevcut ikinci eller tekrar ekonomiye kazandırılacak"
Sürecek...
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