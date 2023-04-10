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Mobil oyun sektörü mart ayında büyük düşüş yaşadı

Son dönemin gözde sektörlerinden mobil oyun satışları Mart 2023'te düşüş yaşarken bir önceki ayın kaybedeni PC (Bilgisayar) oyunları kategorisi ise beklentileri tersine döndürerek yükselişe geçti

Mobil oyun sektörü mart ayında büyük düşüş yaşadı

Türkiye'de özellikle döviz kurlarından büyük ölçüde etkilenen oyun fiyatları, oyun severlerin canını sıksa da sektörü özellikle mobil oyunlar bir miktar canlı tutmaya devam ediyordu. 2023 Ocak ayında %57'lik paya sahip olan, şubat ayında ise bu payını yüzde 60'lar seviyesine çıkartan mobil oyun sektörü Mart 2023'te beklenmedik bir düşüş yaşadı.

PC KATEGORİSİNDE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Oyunfor'un yayınladığı verilere göre, 2023 Mart ayında oyun alışverişlerindeki gerileme devam etti. 2023 Ocak ayına göre toplam oyun alışverişinde %15 gibi büyük oranda bir düşüş yaşanırken, 2023 Şubat ayına göre de %5’lik bir azalma yaşandı.

Buna karşın oyun alışverişleri geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2023 Mart'ında %5’lik bir artış gösterdi. PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre yükseliş gösterirken mobil oyunlarda uzun bir süre sonra düşüş yaşandı. En çok artışın ise PC kategorisinde olduğu gözlemlendi.

VALORANT ZİRVEDE YER ALDI

Mart ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun bir kez daha Valorant oldu. Call of Duty: Warzone 2.0 ülkemizde en çok oynanan oyunlarda en hızlı yükselişe geçen oyun oldu ve Mart 2023’te en çok oynanan oyunlar listesinde ikinci sırada yer almayı başardı. Geçtiğimiz ay League of Legends da uzunca bir sürenin ardından tekrar yükselişe geçti. Son iki yıldır ilk defa en çok oynanan oyunlarda ilk dörtte mobil oyun kategorisinden oyun yer almaması dikkat çekici bir gelişme olarak bu aya damga vurdu. Toplam olarak değerlendirdiğimizde 2023 yılı itibarıyla mobil oyun kategorisindeki satışların azalma trendinde olduğu görülüyor.

PLATFORM

OCAK 2023

ŞUBAT 2023

MART 2023

PC

%26

%22

%30

Konsol

%17

%18

%21

Mobil

%57

%60

%49

Oyun alışverişlerinde, Mart ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir takip etti. Antalya, 2023 yılında oyun alışverişlerinde en büyük artış yaşayan il oldu. Mart ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş arasındaki oyuncular tarafından yapıldı.

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun,

  1. Valorant
  2. Call of Duty: Warzone 2.0
  3. League of Legends
  4. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
  5. PUBG Mobile
  6. Garena Free Fire
  7. Call of Duty Mobile
  8. Roblox
  9. World of Warcraft
  10. Metin2

İllere göre dağılım,

#

OCAK 2023

ŞUBAT 2023

MART 2023

1

İstanbul

İstanbul

İstanbul

2

Ankara

Antalya

Antalya

3

Antalya

Ankara

Ankara

4

Bursa

Bursa

Bursa

5

İzmir

İzmir

İzmir


Yaş aralığına göre dağılım,

YAŞ

OCAK 2023

ŞUBAT 2023

MART 2023

18-21

%6

%7

%8

21-30

%47

%49

%51

30+

%47

%44

%41

Cinsiyete göre dağılım,

CİNSİYET

OCAK 2023

ŞUBAT 2023

MART 2023

KADIN

%29

%30

%32

ERKEK

%71

%70

%68

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