Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından organize edilen Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı. Mobil teknoloji devleri de Barcelona’daki bu organizasyonda gövde gösterisi yapıyorlar. 200 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı fuar alanında Huawei, Nokia, Ericsson, Xiaomi gibi teknolojinin önde gelen firmaları büyük standları ve yeni teknolojileri ile dikkatleri üzerine toplarken, 5G'den hidrojen-elektrikli motosikletlere kadar yeni nesil teknolojiler de ön plana çıktı. Biz de Habertürk olarak Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'ni yerinde takip ediyoruz.

“AÇIK AĞ DİJİTAL GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK” Deprem sonrası Türkiye’nin gündeminde de geniş bir yer edinen ve firmaların birbirlerinin sinyallerini alabilmesi konusunda çalışmalar yapılması gerekliliği öne çıkarken Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nin de öncelikli maddelerinden bir tanesi ‘Açık Ağ Geçidi’ oldu. MWC'nin açılış oturumunda konuşan Telefónica ve GSMA Başkanı José María Álvarez-Pallete, bugün Barselona'da açıklanan yeni GSMA Açık Ağ Geçidi (Open Gateway) standardının "dijital geleceği birlikte yaratmak için Telco'ları, Endüstriyi, Büyük Teknolojileri ve Geliştiricileri birbirine bağladığını" vurguladı. "Telco, Computing, AI (Yapay zekâ) ve Web3'ün kesişiminden kaynaklanan yeni bir çağ değişikliğinin kapısındayız" diyen Álvarez-Pallete, bu paradigma değişiminin "telekomünikasyon olmadan geleceğin olmadığını" göstereceğini belirtti. “ENDÜSTRİ İÇİN YENİ BİR FIRSAT DÜNYASI” MWC’nin ilk gününde duyurulan bu endüstri girişimi, geliştiriciler ve hiper ölçeklendiriciler için operatörlerin ağlarına birlikte çalışabilir erişim sağlamak için açık, standartlaştırılmış API'lerin (Uygulama Programlama Arayüzleri) paylaşılmasını ve federasyonunu mümkün kılacak. Telefónica'nın başkanı Álvarez-Pallete, "Bu, endüstri için yeni bir fırsat dünyası yaratacak. Tüm bu gelişmiş hizmetlerin potansiyellerini yerine getirmeleri ve kritik kütleye ulaşmaları için bir katalizör olacak. Tüketiciler için seçim yaratacak ve değer sunacak. GSMA Open Gateway'in arkasındaki en büyük amaç ağ yeteneklerini ortaya çıkarmak üzere ortak bir katman oluşturmak. Tüm ekosistemi herkesin yararına olacak şekilde dönüştürmek" dedi.

YENİ KİMLİK, YENİ LOGO Dünyanın en önemli telekom ekipmanı üreticileri arasında yer alan ancak akıllı telefon gelişimini diğer markalarla aynı oranda yakalayamayan Nokia’dan dönüşümü simgeleyen bir atılım geldi. Marka, agresif büyümeye odaklandığı için yaklaşık 60 yıldır ilk kez marka kimliğini değiştirmeyi planladığını ve yeni bir logo ile tamamlandığını açıkladı. Yeni logo, Nokia kelimesini oluşturan beş farklı şekilden oluşuyor. Eski logonun ikonik mavi rengi, kullanıma bağlı olarak bir dizi renk için bırakıldı.

DÜNYADA FOTOĞRAFLARIN YÜZDE 89’U CEP TELEFONUYLA ÇEKİLİYOR Huawei, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi sırasında HUAWEI XMAGE Trend Raporu 2023'ü açıkladı. Huawei'nin Mobil Görüntü Stratejisinin yapısını ortaya koyan HUAWEI XMAGE'ın 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana ilk trend raporu olarak yayınlanan raporda teknoloji inovasyonu, tüketici deneyimi ve kültür keşfi ortaya çıkartıldı. Huawei Tüketici BG Strateji Pazarlama Başkan Yardımcısı ve HUAWEI NEXT IMAGE Awards jürisi Li Changzhu tarafından raporun detayları verildi. Li, "HUAWEI XMAGE, yeni bir mobil görüntü çağı getirmeyi hedefliyor ve kullanıcılara üstün bir deneyim getiren inovasyon yoluyla güçlü bir görüntü kültürü oluşturmak için hiçbir çabadan kaçınmıyoruz" dedi. Araştırmaya göre, her yıl dünya çapında 1,4 trilyondan fazla fotoğraf çekiliyor ve bunların %89'undan fazlası cep telefonlarında çekiliyor. “EĞİTİMSİZ BİR İNSAN BİLE TEKNOLOJİ İLE FOTOĞRAFÇI OLABİLİYOR” Görsel sosyolog ve raporun ana yazarlarından biri olan Nichole Fernandez araştırma sonuçları ile ilgili, "Görüntüler, bu kameralı telefonların güçlü olduğunu ve herkesi sadece bir görüntü tüketicisine değil, aynı zamanda bir yaratıcıya dönüştürdüğünü gösteriyor. Artık eğitimsiz bir insan bile fotoğrafçı olabilir, anlamlı bulduğu anları yakalayabilir ve bir yarışmaya katılacak kadar gurur duydukları bir şey yaratabilir. İmaj üretimini demokratikleştiriyor" şeklinde konuştu.

KULAKLIKTAN ELEKTRİKLİ SCOOTERA Xiaomi de merakla beklenen en yeni AIoT ürünlerini Barselona’daki lansmanda gözler önüne serdi. Yeni ürünler arasında eğlence deneyiminde devrim yaratmayı hedefleyen Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro ve Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra yer alıyor. Xiaomi, bu yeni olağanüstü ürünlerle dünya genelindeki tüketiciler için kesintisiz ve daha sürükleyici bir deneyim sunarak insanların teknolojiyle etkileşim kurma şeklini değiştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Xiaomi Buds 4 Pro, UltraYüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses desteğinin yanı sıra 990kbps'ye kadar veri aktarım hızı ve 32 bit'e kadar bit derinliği sağlayan Sony'nin LDAC teknolojisiyle öne çıkarken Xiaomi Watch S1 Pro, 1,47 inç AMOLED ekranı, döndürülebilir kurma kolu ve uzun ömürlü işlevsellik sağlayan çizilmelere karşı dayanıklı safir kristal camı ile ön plana çıkıyor. Xiaomi Electric Scooter 4 ise saatte 25 km hıza ulaşmasını ve %25'e kadar eğimli yokuşları kolaylıkla tırmanabilmesini sağlayan, 940W motor gücü ve 70 km'ye kadar menzil sunuyor.

HİDROJEN VE ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET TEKNOLOJİSİ Fuarda yalnızca mobil cihazlar yok. Teknolojinin her alanından yansımalar görmemiz mümkün. Bunların arasında Segway'in Hidrojen - Elektrik hibrit motor ile çalışan fütürüstik motosikleti de yer alıyor. Maksimum 150 km/s hıza ulaşabilen bu motosiklet, 0'dan 100 kilometreye olan hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlayabiliyor ve 60 kW'lik maksimum güce sahip.

DRONE TAŞIMACILIĞI CES 2023'te karşımıza çıkan Urban Air Mobility de kendisini Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde gösterdi. Fuardaki hareketli prototipin içerisinde VR gözlükler ile drone ile uçuş deneyimlenebiliyor.

TÜRKİYE GENİŞ BİR STANDLA TEMSİL EDİLİYOR Mobil Dünya Kongresi 2023'te Türkiye de geniş bir stand ile temsil ediliyor. 30 farklı Türk şirketinin yer aldığı standda yeni teknolojiler ve firmaların tanıtımları yapılıyor.