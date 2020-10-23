AA

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, bu yıl Libya'ya mobilya ihracatında 250 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırabileceklerini belirterek, "Hedefimiz; mevcut ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam etmesiyle 2023'e kadar 500 milyon dolara ulaşmak." dedi.

Libya'ya mobilya ihracatının son yıllarda tekrar canlandığını belirten sektör temsilcileri, iki ülke arasındaki ilişkiler sayesinde bu yıl rekor kırmayı ve kısa sürede 500 milyon dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor.

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında son dönemlerde yaşanan olumlu gelişmelerden bahsetti.

Türkiye'nin bu ülkeye ihracatında 2013'ten sonra yaşanan düşüşlerin son yıllarda toparlandığını ve artışa geçtiğini dile getiren Gürcan, geçen yıl 2018'e göre yüzde 27'lik artışla 2 milyar dolar rakamına yaklaşıldığını söyledi.

Gürcan, Libya'nın Türk mobilya ihracatı için 2015'e kadar en büyük ikinci pazar olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar söz konusu ülkeye en yüksek ihracatımız 240 milyon dolarla 2013'te görüldü. Sonraki yıllar düşüş yaşanan Libya, en yüksek ihracat yaptığımız ülkeler arasında sekizinci sıraya kadar geriledi. Ancak son yıllarda tekrar toparlanma başladı. 2018'de 118 milyon dolar olan mobilya ihracatımız geçen yıl yüzde 70,3'lük artışla 201 milyon dolara ulaştı. Tarihi zirveyi gördüğümüz 2013 rakamlarına yaklaştık. Bu sektörümüz için oldukça önemli."

"Hedef 3 yılda 500 milyon dolara ulaşmak"

MOBSAD Başkanı Gürcan, mobilya ihracatında ortalama kilogram değerinin 2,75 dolar olduğunu belirterek, Libya'da alım gücünün yüksek olmaması nedeniyle ortalama kilogram değerinin 1,7 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Her ne kadar kilogram değeri düşse de Libya pazarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Gürcan, şu açıklamalarda bulundu:

"Libya ile ikili ilişkiler paralelinde ekonomik ilişkiler de gelişiyor. İhracatta 2020 beklentimiz pandemiye rağmen 250 milyon dolarla tüm zamanların rekorunun kırılması. Önümüzdeki dönem içinse ilk hedefimiz; mevcut ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam etmesiyle birlikte mobilya ihracatında 2023'e kadar 500 milyon dolara ulaşmak. Bu ülkenin eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlarda 16 milyar dolar büyüklüğünde 184 proje başlatması ve Türk müteahhitlerin bu ülkede yeniden proje alması için girişimlerin yaşanması ihracat hedeflerimize katkı sunacak."

- "Türk müteahhitlerin işlerinin artması mobilya ihracatını hızlandıracak"

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ise, mobilya sektörünün 2000'lerin başından bu yana ihracatını 22 kat artırdığını, 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firması sayısının 32'den 600'e çıktığını ve 2023'e kadar 6 bine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Pandemi süreciyle birlikte ihracatın artırılması için sektörün dijitalleşmeye ağırlık verdiğini, sanal fuarlar ve online B2B görüşmeleri gibi etkinliklerin gerçekleştirildiğini anlatan Çalışkan, 179 ülkeye mobilya ihraç edildiğini bildirdi.

Çalışkan, yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan sektörün Libya pazarında hızlı bir toparlanma sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Müteahhitlerimizin Libya pazarında yeniden ağırlık kazanması sektörümüzü de canlandıracaktır. Özellikle burada inşa edilecek konutlara mutfak, kapı gibi vazgeçilmez unsurların yanı sıra diğer bir kalem olan oturma, yatak odası gibi ürünlerin de ihracatı artacaktır. Türk dizileriyle birlikte Türk mobilyasına aşina olan Libya’ya hem fabrikasyon hem de zanaatkar mobilyaların ihracatını rahatlıkla sağlayabiliriz. Yanı başımızdaki en büyük pazarlarımızdan biri olan ihracatımızı artırabilecek güce sahip mobilya sektörü.



