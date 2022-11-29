Mobilya mini onarımı sigortacıdan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sigorta Konut
ABONE OL

Mobilya mini onarımı sigortacıdan

Konut sigortasının hem içinde yaşanılan ev hem de ev eşyaları için depremden yangına, hırsızlıktan su baskınına pek çok risk için teminat sağlayan geniş kapsamlı bir poliçe türü olduğunu ifade eden Anadolu Sigorta Yangın ve Tarım Sigortaları Müdürü Emre Yıldırım, konut sigortası ile birlikte sigortalıların hak sahibi olduğu mini onarım hizmeti hakkında  "Konut mini onarım, konut sigortaları ile birlikte verilen bir asistans hizmetidir. Bu hizmet kapsamında mobilya mini hasar onarımı, sert zemin onarımı, döşeme ve halı onarımı, leke çıkarma gibi hizmetler sunulmaktadır" diye konuştu.  

Mobilya mini onarımı sigortacıdan
HABERTURK.COM

Konut sigortasının mesken olarak kullanılan binalar ile içlerinde bulunan ev eşyası için depremden yangına, hırsızlıktan su baskınına pek çok risk için teminat sağlayan geniş kapsamlı bir poliçe türü olduğunu belirten Anadolu Sigorta Yangın ve Tarım Sigortaları Müdürü Emre Yıldırım, konut sigortası ile birlikte sunulan ek hizmetlerin hayatımızı kolaylaştıracak bir çok alana yayıldığını söyledi. Konut sigortası ile birlikte sunulan mini onarım hizmetine değinen Yıldırım, "Mini onarım, konut sigortaları ile birlikte verilen bir asistans hizmetidir. Bu hizmet kapsamında mobilya mini hasar onarımı, sert zemin onarımı, döşeme ve halı onarımı, leke çıkarma gibi hizmetler sunuluyor" diye konuştu.


Konut sigortasının acenteler, banka şubeleri, sigorta şirketlerinin web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden düzenlenebileceği bilgisini veren Yıldırım, konut sigortasında hasar ödeme süresinin, hasar tutarının büyüklüğüne, hasarın nedenine yani ne hasarı olduğuna göre değişiklik gösterdiğini vurguladı.

MUAFİYET VARSA HASARIN TÜMÜ KARŞILANMAZ

Bu alanda uygulanan sigorta muafiyeti ile ilgili görüşlerini aktaran Yıldırım, muafiyetle ilgili şu bilgileri verdi: "Muafiyet, sigortalanan bir kıymetin zarar görmesi halinde, oluşan zararın bir kısmının karşılanmaması veya zararın bir kısmını sigortalının karşılaması durumudur. Sigortalanan kıymetin belli bir yüzdesi, oluşan hasarın belli bir yüzdesi ya da belirli bir tutar olarak belirlenebildiği gibi teminat kapsamına girmeyen hususları belirtmek için de kullanılabilmektedir."

DASK SADECE DEPREM TAMİNATI SUNUYOR

Zorunlu deprem sigortası DASK hakkında bilgiler veren Yıldırım, bu sigorta türünün konutların ve içinde konut bulunan binalarda yer alan ticarethanelerin sadece binaları için belirli bir limit dahilinde deprem teminatı sunan zorunlu bir sigorta olduğunun altını çizerek bu sigortanın da acenteler, banka şubeleri ve sigorta şirketlerinin mobil uygulamaları üzerinden kolaylıkla düzenlenebileceğini kaydetti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trafik sigortasında sorunlu yüzde 5
SİGORTA Trafik sigortasında sorunlu yüzde 5
3.2 milyon BES yatırımcısı 43 milyar lirasını uzmanlara teslim etti
SİGORTA Enflasyona karşı 'uzman' kalkanı
Quick Sigorta, acente toplantısı yerine okul yaptırdı
SİGORTA Acente toplantısı yerine okul yaptırdı
Allianz Finansal Danışmanlık hizmetini hayata geçiriyor
SİGORTA BES yatırımcısına finansal danışmanlık
BES hisse fonlarının 1 yıllık getirisi tarihi zirvesine ulaştı
SİGORTA Hisse fonlarının tarihi koşusu
Ferdi kaza sigortası nedir?
SİGORTA Ferdi kaza sigortası nedir?
İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası nedir?
SİGORTA İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası nedir?
Trafik sigortasında yeni yol haritası: İyi sürücüye yüzde 50 indirimli, kötü sürücüye yüzde 200 zamlı trafik sigortası - Haberler
SİGORTA Trafik sigortasında yeni yol haritası
Kasko sigortası ile hangi riskler kapsamdadır?
SİGORTA Kasko sigortası ile hangi riskler kapsamdadır?
Kasko sigortası nedir?
SİGORTA Kasko sigortası nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.