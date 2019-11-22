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Modanisa, "Bereketli Cuma" kampanyasını 140 ülkeye taşıyor

Alışveriş sitesi Modanisa, Amerika'da doğan ve Kasım ayında yapılan büyük indirimi "Bereketli Cuma" adıyla 5 kıtaya taşıyor. Modanisa, 2019 yılının Bereketli Cuma'sında da dünyanın 140 ülkesine İstanbul'dan gönderim yapacak

modanisa defile

Modanisa, “Bereketli Cuma Haftası” kapsamında paketlerini 5 kıtadan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Japonya, Mısır, Avusturya, Hollanda, Katar, Belçika, İspanya, İtalya, Mauritius, Finlandiya, Yeni Zelenda, Malezya, Japonya, Güney Afrika, Pakistan, Polonya, Portekiz, Filipinler, Hindistan, Lüksemburg, Malta, Romanya, Macaristan, Trindad ve Tobago, Ukrayna, Brunei, Meksika, Panama, Libya, Porto Riko, Slovakya, Kamerun, Kazakistan, Malavi, Özbekistan, Sudan, Yunanistan, Maldivler, Brezilya, Kanada gibi onlarca ülkedeki kadınlara ulaştırıyor.

140 ülkeye e-ticaret yapan Modanisa, Türkiye’de üst üste 3 kez e-ihracat şampiyonu olurken, “Bereketli Cuma” indirimleri Türkiye’de kaban, mont, takım, tunik, elbise gibi yüzbinlerce üründe yüzde 50 olarak uygulanacak.

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