Modanisa, “Bereketli Cuma Haftası” kapsamında paketlerini 5 kıtadan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Japonya, Mısır, Avusturya, Hollanda, Katar, Belçika, İspanya, İtalya, Mauritius, Finlandiya, Yeni Zelenda, Malezya, Japonya, Güney Afrika, Pakistan, Polonya, Portekiz, Filipinler, Hindistan, Lüksemburg, Malta, Romanya, Macaristan, Trindad ve Tobago, Ukrayna, Brunei, Meksika, Panama, Libya, Porto Riko, Slovakya, Kamerun, Kazakistan, Malavi, Özbekistan, Sudan, Yunanistan, Maldivler, Brezilya, Kanada gibi onlarca ülkedeki kadınlara ulaştırıyor.
140 ülkeye e-ticaret yapan Modanisa, Türkiye’de üst üste 3 kez e-ihracat şampiyonu olurken, “Bereketli Cuma” indirimleri Türkiye’de kaban, mont, takım, tunik, elbise gibi yüzbinlerce üründe yüzde 50 olarak uygulanacak.
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