'Dünyanın en büyük azınlıklarından biri nasıl Londra'nın yeni sahibi oldu?

Hindistan'ın İngiliz sömürge yönetiminden 75 yıllık bağımsızlığını kutladığı dönemde ilk Hint kökenli başbakan Rishi Sunak’ın seçilmesiyle İngiltere’de yeni bir dönem başladı. Sunak, ülke siyasetinde ön sıralarda yer alan ve İngiliz asıllı olmayan Londra'nın belediye başkanı Pakistan asıllı bir Müslüman olan Sadık Han'dan sonra ikinci isim...

Ancak Rishi Sunak’ın ülkenin modern tarihine geçtiği başbakanlığının ve Sadık Han'ın belediye başkanlığının öncesinde de İngiltere ilişkilerinin şekillendiğini görmek mümkün…

15 Ağustos 1947'de Hindistan ve Pakistan, İngiltere’den koparak bağımsızlığını kazandı. O güne kadar İngiltere’de olan topraklar; Hindistan ve yeni kurulan Pakistan devleti arasında bölündü.

Bu bölünme ile beraber 15 milyondan fazla kişi evinden olurken yüz binlerce kişi de öldü. Artık bağımsız olan bu iki devlet de, günümüze kadar ‘düşman’ iki ülke olarak devam ediyor.

Bu süreçte Hindistan, Pakistan birbirine düşman olsa da 1947’ye kadar sömürgesi olduğu Birleşik Krallık ile günümüze kadar sürekli olarak gelişen ilişkilere sahip oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ETNİK AZINLIĞI

Bağımsızlık sonrasında Hintliler geri planda kalsa ve daha arka planda olan işlerde çalışsa da günümüzde bu durum tam tersine dönmüş durumda…

İngiltere'nin 67.2 milyonluk populasyonunun Hint asıllı nüfusunun 1.4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor, bu da onları tek bir yerde bulunan dünyanın en büyük etnik azınlıklardan biri yapıyor.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 'Büyük Britanya'daki Etnik Ücret Uçurumları: 2018' analizinde, etnik azınlıkların ortalama olarak beyaz gruplardan yüzde 3,8 daha az kazandığını, Hintlilerin ve Çinlilerin ise daha yüksek oranlara sahip olarak karşı eğilimde olduğunu tespit etti.

Çalışma, Britanya'daki Hint etnik grubuna mensup işçilerin beyaz İngiliz meslektaşlarından daha yüksek ortalama kazanç elde etme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

DOKTOR, MÜHENDİS, AVUKAT VE LORD...

İngiltere'de pek çok alanda görev yapan Hintliler bugün doktor, mühendis, avukat gibi beyaz yakalı mesleklerde ağırlıklı olarak bulunuyor.

Mevcut İngiltere Parlamentosu'nda 8 Hint asıllı milletvekili ve 24 Hint asıllı Lord mevcut. Buna ek olarak, seçilen 180'den fazla Hint kökenli Meclis Üyesi bulunuyor.

Milyarderler de dev firmaları ile İngiltere ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. İngiltere’nin en zengin 100 kişisi listesindeki 9 sıra Hint kökenli İngilizlerin.