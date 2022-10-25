'Dünyanın en büyük azınlıklarından biri nasıl Londra'nın yeni sahibi oldu?

Hindistan'ın İngiliz sömürge yönetiminden 75 yıllık bağımsızlığını kutladığı dönemde ilk Hint kökenli başbakan Rishi Sunak’ın seçilmesiyle İngiltere’de yeni bir dönem başladı. Sunak, ülke siyasetinde ön sıralarda yer alan ve İngiliz asıllı olmayan Londra'nın belediye başkanı Pakistan asıllı bir Müslüman olan Sadık Han'dan sonra ikinci isim...
Ancak Rishi Sunak’ın ülkenin modern tarihine geçtiği başbakanlığının ve Sadık Han'ın belediye başkanlığının öncesinde de İngiltere ilişkilerinin şekillendiğini görmek mümkün…
15 Ağustos 1947'de Hindistan ve Pakistan, İngiltere’den koparak bağımsızlığını kazandı. O güne kadar İngiltere’de olan topraklar; Hindistan ve yeni kurulan Pakistan devleti arasında bölündü.
Bu bölünme ile beraber 15 milyondan fazla kişi evinden olurken yüz binlerce kişi de öldü. Artık bağımsız olan bu iki devlet de, günümüze kadar ‘düşman’ iki ülke olarak devam ediyor.
Bu süreçte Hindistan, Pakistan birbirine düşman olsa da 1947’ye kadar sömürgesi olduğu Birleşik Krallık ile günümüze kadar sürekli olarak gelişen ilişkilere sahip oldu.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ETNİK AZINLIĞI
Bağımsızlık sonrasında Hintliler geri planda kalsa ve daha arka planda olan işlerde çalışsa da günümüzde bu durum tam tersine dönmüş durumda…
İngiltere'nin 67.2 milyonluk populasyonunun Hint asıllı nüfusunun 1.4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor, bu da onları tek bir yerde bulunan dünyanın en büyük etnik azınlıklardan biri yapıyor.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 'Büyük Britanya'daki Etnik Ücret Uçurumları: 2018' analizinde, etnik azınlıkların ortalama olarak beyaz gruplardan yüzde 3,8 daha az kazandığını, Hintlilerin ve Çinlilerin ise daha yüksek oranlara sahip olarak karşı eğilimde olduğunu tespit etti.
Çalışma, Britanya'daki Hint etnik grubuna mensup işçilerin beyaz İngiliz meslektaşlarından daha yüksek ortalama kazanç elde etme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.
DOKTOR, MÜHENDİS, AVUKAT VE LORD...
İngiltere'de pek çok alanda görev yapan Hintliler bugün doktor, mühendis, avukat gibi beyaz yakalı mesleklerde ağırlıklı olarak bulunuyor.
Mevcut İngiltere Parlamentosu'nda 8 Hint asıllı milletvekili ve 24 Hint asıllı Lord mevcut. Buna ek olarak, seçilen 180'den fazla Hint kökenli Meclis Üyesi bulunuyor.
Milyarderler de dev firmaları ile İngiltere ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. İngiltere’nin en zengin 100 kişisi listesindeki 9 sıra Hint kökenli İngilizlerin.
HİNDİSTAN’IN DEVİ İNGİLİZ DEVİNİ SATIN ALDI
Statista’nın 2022 verilerine göre 23 milyar dolarlık değeriyle Hindistan’ın en büyük firması olan Tata da, İngiltere’de de pek çok alanda kendini gösteriyor.
Tata grubu, İngiltere'de, 40'tan fazla yerde faaliyet gösteren en büyük endüstriyel işverenler arasında yer alıyor. Bugün İngiltere’de binlerce çalışanı bulunan Tata, 2008 yılında İngiltere'nin lüks markaları Jaguar ve Land Rover'ı, ABD otomotiv şirketi Ford'dan 2,3 milyar dolara satın almıştı. Yani bir zamanın sömürgesi olan Hindistan’ın en büyüğü İngiltere’nin ‘milli’ otomobil markalarından birinin sahibi konumuna geldi.
BİRLEŞİK KRALLIK’TA 900’E YAKIN ŞİRKET
2020-21 döneminde ikili ticaret 21,5 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşirken, 2022 yılına gelindiğinde ikili ilişkiler ve ticaret hacminin her geçen gün daha da büyüdüğü görülüyor.
Grant Thornton’un 2022 araştırmasına göre, bugün Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren 900 Hintli şirket bulunuyor.
Mayıs 2021'de dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hindistan Başbakanı Modi, Gelişmiş Ticaret Ortaklığı'nı (ETP) duyurdu ve 1 milyar sterlin değerinde yeni ticaret ve yatırımını onayladı. Bu, 6.000'den fazla iş gücü yaratması beklenen Birleşik Krallık'a 533 milyon sterlinlik yeni Hint yatırımını içerdiği anlamına geliyor.
LONDRA’NIN YENİ SAHİBİ HİNTLİLER VE PAKİSTANLILAR
Hintliler, bir zamanlar sömürgesi olduğu İngilizleri de geçerek Londra'daki en fazla mülk sahibi arasında yer alıyor. Londra’da en fazla mülk sahibi olan Hintlileri ikinci sırada İngilizler, üçüncü sırada ise Pakistanlılar takip ediyor.
Emlak danışmanlığı şirketi Barratt London’ın araştırmasına göre, Hintli yatırımcılar, başkent Londra'da bir, iki veya üç yatak odalı bir daire için 290.000 ile 450.000 sterlin arasında ödeme yapmaya hazır. Geçen yıla oranda Hint yatırımcıların oranı ise yüzde 7-8 arasında bir artış gösterdi.
Londra'nın Belediye Başkanı ise Pakistan asıllı Müslüman olan Sadık Han... Han'ın 2021'de ikinci dönemi almasında 6 milyonluk Londra'daki azınlıkların etkisini aslında görmek de mümkün.
BİR ZAMANLARIN SÖMÜRGESİ HİNDİSTAN'IN 'MODERN BRİTANYA'YI GEÇİŞİ
Muhafazakar Parti'nin 'modern parlak Britanya' planında bundan bahsedilmese de,Birleşik Krallık, dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olarak Hindistan'ın artık daha gerisinde.
Capital Economics'in Hindistan ekonomisti Shilan Shah, Uluslararası Para Fonu'nun yakın zamanda güncellenen rakamlarına atıfta bulunarak, "Hindistan, İngiltere'yi geçerek dünyanın beşinci en büyük ekonomisi haline geldi. İleriye bakıldığında, Hindistan küresel sıralamadaki yükselişine devam edecek gibi görünüyor. Toplamda, Hindistan'ın önümüzdeki on yıl içinde Almanya ve Japonya'yı geçerek dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olacağını düşünüyoruz" diyor.
Hindistan; gelişen ticareti, ekonomik katkısı, milyarderi, sanatçısı ve tabii ki artık başbakanıyla Birleşik Krallık'ta 'modern tarihin en büyük azınlığı'ndan çok daha öteye ilerleyeceğe de benziyor...
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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