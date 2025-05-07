Mohamed Hadid’in genç nişanlısına servet harcadığı iddia edildi

Dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in babası, Filistin kökenli bir Ürdün-Amerikan gayrimenkul geliştiricisi Mohamed Hadid, özel yaşamıyla gündeme geldi.

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75 yaşındaki Hadid’in, kendisinden 36 yaş küçük olan Müslüman nişanlısı Keni Silva ile yaptığı güzellik sözleşmesininifşa edildi. JadaWood adlı haber kaynağına göre Hadid, Silva’ya her hafta 65 bin dolar ödüyor. Bu paranın, genç kadının estetik işlemlerine harcandığı ileri sürüldü.