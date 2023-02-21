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Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

Hollanda Ligi'nde Ajax'ın Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup ettiği maçta gol atan Mohammed Kudus formasının çıkartıp vatandaşı Atsu'yu unutmadığını gösterdi. Bu kararın ardından Hollandalı hakem ise Kudus'e sarı kart vermeyerek herkes tarafından takdir topladı. İşte yaşananlar...

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  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    Hollanda Ligi'nde Ajax ile Sparta Rotterdam karşı karşıya geldi. Mücadeli Ajax 4-0 kazandı.
  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    Karşılaşmada son sözü söyleyen Ganalı Mohammed Kudus ise attığı golden sonra formasını çıkardı ve altında 'R.I.P. ATSU' (Huzur içinde uyu Atsu) yazılı tişörtünü kameralara gösterdi.
  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    HAKEMDEN TARİHİ KARAR

    Hollandalı hakem Pol van Boekel, formasını çıkaran Mohammed Kudus'un yanına geldi. Kurallar gereği Ganalı yıldıza sarı kart göstermesi gereken Boekel bu kuralı uygulamadı. Boekel'in bu kararı futbol kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.
  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    ''ONA BÜYÜK SAYGI DUYDUM''

    Mohammed Kudus, Boekel'in sarı kart göstermemesi hakkında şunları söyledi: "Bu ölüm kalım meselesi. Futbolun kurallarından daha önemli. Hakem yanıma geldi. Buna izin verilmediğini, ancak durumu anlayabildiğini söyledi. Bunun için ona minnettarım. Ona büyük saygı duydum"
  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    NELER YAŞANDI?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti.
  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    ÜLKESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

    Atsu'nun ailesi, Gana'nın başkenti Akra'daki evlerinde yas tutma programı düzenledi.

    Çok sayıda ziyaretçinin katıldığı programda, Atsu'nun cenazesi başında dualar edildi.
  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    Ziyaretçiler, Atsu'nun yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

    Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, AA muhabirine, depremde yaşamını yitiren Atsu için kültürlerine uygun yas tutmaya başladıklarını belirtti.
  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    Ann, takım arkadaşlarının yanı sıra sevenlerinin kendilerine ziyaret ettiğini söyledi.
  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    Atsu'nun cenaze törenine ilişkin Ann, "Hükümet, zaten Atsu'nun ailesiyle istişare ederek uygun bir cenaze töreni düzenleyeceklerini açıkladı. Aile de bir toplantı yapacak ve ona göre hükümetin işbirliğinde bir cenaze töreni düzenlenecek." dedi.
  • Mohammed Kudus, Atsu'yu andı! Hakem verdiği kararla takdir topladı

    Atsu'nun cenazesi, dün Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı ila ülkesi Gana'ya getirilmişti.

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