Moka her gün 3 saatlik eğitimle olası afetlere hazırlanıyor

"SES TONUNUZ YÜKSELDİĞİ ZAMAN ALINABİLİYOR, TAVIR YAPABİLİYOR"

Bazen kalın duvarların sıklığı nedeniyle alınan canlı emaresinin kedi, köpek ya da başka bir şeye ait olabildiğinden bahseden Akbaş, şöyle devam etti:

"Oysa bu hassas burunlar Allah vergisi. Arama kurtarma ekiplerinin kullanacakları çok teknolojik aygıt var, doğrudur ama dostlarımızı da yadsımamak lazım. Çünkü onlar arama kurtarmanın bana göre en büyük bel kemiklerinden biri. Niye? Girdiğiniz ortamda canlı var mı, yok mu çok hızlı şekilde cevap alabiliyorsunuz.