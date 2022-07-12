Mol Vidi Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? GS maçı bugün mü?

2022-2023 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon öncesi 2. hazırlık maçında güçlü Macar ekibi Mol Vidi ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, heyecanla beklenen Mol Vidi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



MOL VIDI GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Mol Vidi Galatasaray hazırlık maçı 13 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

MOL VIDI GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mol Vidi Galatasaray maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray-Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)