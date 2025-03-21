Monako Prensliği Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Monako Prensliği Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Monako Prensliği hangi kıtada yer almaktadır, Monako Prensliği para birimi nedir, Monako Prensliği bayrağının anlamı nedir gibi soruları, merak edenler için cevapladık…

Monako Prensliği Hangi Kıtada Bulunuyor?

Ülkenin tarihi, Fenikelilerin bölgeye gelmesiyle birlikte M.Ö. altıncı yüzyıla kadar uzanır. Monako toprakları, on ikinci yüzyılın sonunda, bir dönem Ceneviz sömürgesi olmuştur. 1297 yılında İtalyan olan Grimaldi ailesi ülkeyi yönetmeye başlamıştır. O tarihten bu yana Monako toprakları aynı aile tarafından yönetilmeye devam etmektedir. Yedi asrı aşkın süredir monarşi ile idare edilen Monako Prensliği hangi kıtada bulunuyor diyenler için, bu şehir devletinin Avrupa’nın batısında yer aldığını söyleyelim. Akdeniz’e kıyısı olduğu bilinen prensliğin konumu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler için Monako Prensliği nerede sorusunu cevaplayalım… Monako Prensliği’nin tek komşusu, Fransa’dır. Ülkenin doğusu, batısı ve kuzeyi tamamen Fransa ile çevrilmiştir. Monako’nun güneyinde ve güneydoğusunda ise Akdeniz bulunur. Monako Prensliği’nin komşu olduğu tek ülke Fransa olsa da Monako toprakları İtalya’ya da oldukça yakındır. Sınır komşusu olmasalar da Monako ve İtalya arasında yaklaşık 15 kilometre mesafe bulunur.

Monako Prensliği Başkenti, Monako Şehirleri ve Monako Prensliği Nüfusu

Mikro bir devlet olan Monako Prensliği başkenti merak uyandırır. Ancak ülkenin boyutu nedeniyle, bir başkenti bulunmamaktadır. Yine de başkent ismi, Monaco-Ville olarak geçmektedir. Bu alan, ülkenin alanının tamamıdır, yani ayrı bir şehir değildir... Ancak amaç, bir başkent belirtmek olduğu için “Monako yerleşim yeri” anlamına gelen Monaco-Ville ismi, sembolik olarak başkentin adı sayılmaktadır. Temsilen Monaco Prensliği başkenti belirlenen bölgenin antik ismi, “Monoecus” olarak tarihte yer alır. Bu nokta taş ve kaya anlamlarına da gelmektedir. Mikro devlet olarak adından söz ettiren Monaco Prensliği şehirleri de merak ediliyor. Monaco’da dört büyük yerleşim bölgesi ve on şehir bulunur. Monaco Prensliği şehirleri içinde en çok ilgi gören yerler; Palais Princier isimli saray ve Monte Carlo’dur. Monaco’nun en kalabalık yeri kabul edilen Monte Carlo da yaklaşık 36 bin kişinin yaşadığı biliniyor. İki kilometre kare yüzölçümüne sahip olan Monako, nüfus yoğunluğu açısından dünyada ilk sıralarda gelmektedir. Nüfus yoğunluğu, ülkenin alanı ile ülkede yaşayan insanların birbirine oranıdır. Monaco’nun yüzölçümünü düşündüğümüzde de bu sonuç kaçınılmaz oluyor. İki kilometre kare alana sahip Monako Prensliği Nüfusu, 2020 yılında 40.000 olarak kaydedilmiştir. 2023 yılında ise 38.956 olduğu belirtilen Monaco Prensliği nüfusunun 2025 sonunda, yaklaşık 0,04 seviyesinde seyredeceği düşünülmektedir.