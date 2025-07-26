Monako Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Monako'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Monako’nun Uluslararası Telefon Kodu: +377

Monako’nun uluslararası telefon kodu +377’dir. Bu kod, yurt dışından Monako’daki sabit ve mobil telefon hatlarına ulaşmak için kullanılır. Monako’nun telekomünikasyon sistemi, özellikle Fransa’nın telekom altyapısıyla entegre olarak çalışır ve yüksek kalitede ses ile veri iletişimi sağlar. Ülke, mobil iletişimde 4G LTE ve son yıllarda 5G teknolojilerini benimseyerek, kullanıcılarına yüksek hızlı ve kesintisiz internet erişimi sunmaktadır. Monako’da telekomünikasyon hizmetleri özel sektör tarafından verilir ve sektör düzenlemeleri yerel otoriteler tarafından titizlikle denetlenir. Turizm ve finans merkezi olması sebebiyle, uluslararası çağrılar ve dijital bağlantılar büyük önem taşır ve altyapı bu ihtiyaçlara göre sürekli geliştirilir.

Araç Plaka Kodu: MC

Monako’nun uluslararası araç plaka kodu MC’dir ve ülkenin araç kimliklendirme sisteminde bu kısaltma standart olarak kullanılır. Monako’da araç plakaları şık ve sade bir tasarıma sahiptir; genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakalar üzerinde “MC” harfleri mutlaka yer alır, bu da aracın Monako menşeli olduğunu gösterir. Ülkede araç sayısı sınırlıdır ve trafik sıkışıklığını önlemek için park alanları ve araç kullanımı konusunda sıkı düzenlemeler uygulanır. Ayrıca, Monako’da elektrikli araçların kullanımı teşvik edilmekte olup, çevre dostu ulaşım politikaları benimsenmektedir. Araç plakaları, trafik güvenliği ve denetimi için gelişmiş sistemlerle takip edilmektedir.

Resmi Para Birimi: Euro (€) Monako’nun resmi para birimi Euro (€)’dur. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Monako, Euro kullanımına ilişkin Fransa ile özel bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşma sayesinde Monako, Euro’yu resmi para birimi olarak kabul etmiş ve kendi para basım yetkisini Euro banknotları üzerinde kullanamamaktadır. Ülkede para birimi tamamen Euro’dur ve ticaret, turizm ve finans sektörlerinde Euro kullanımı yaygındır. Monako’nun finans sektörü oldukça gelişmiştir ve ülke, uluslararası bankacılık, yatırım ve varlık yönetimi alanlarında önemli bir merkezdir. Euro kullanımı, Monako’ya ekonomik istikrar ve finansal entegrasyon açısından büyük avantaj sağlar. İnternet Alan Adı Uzantısı: .mc Monako’nun resmi internet alan adı uzantısı .mc’dir. Bu ccTLD (ülke kodu üst düzey alan adı), Monako’ya ait web siteleri, kamu kurumları, ticari işletmeler ve bireysel kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Alan adı kayıtları ve yönetimi, Monako’nun bilgi teknolojileri otoritesi tarafından sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Alt alan adı kategorileri ise şunları içerir: .asso.mc: Dernekler ve sivil toplum kuruluşları için