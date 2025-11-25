Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Monster, AMD iş birliğiyle yeni nesil masaüstü bilgisayarlarını tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Monster, AMD iş birliğiyle yeni nesil masaüstü bilgisayarlarını tanıttı

        Monster Bilgisayar, dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden AMD ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında, AMD tabanlı yeni masaüstü bilgisayar serisini satışa sundu. Zen 5 mimarisine sahip Ryzen 9000 serisi işlemciler, 16 GB VRAM'li Radeon RX 9000 serisi ekran kartları ve AMD'nin en güncel performans teknolojileriyle donatılan yeni modeller, hem oyunculara hem de içerik üreticilerine yönelik üst düzey performans vadediyor

        Giriş: 25.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:28
        Monster ve AMD'den iş birliği
        Yerli bilgisayar üreticisi Monster Notebook, AMD ile masaüstü bilgisayar segmentinde gerçekleştirdiği en büyük birliğinin ilk ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Yeni seri, AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemciler ile yeni nesil Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarını bir araya getiriyor.

        .png
        .png

        TAMAMEN AMD GÜCÜNE DAYALI YENİ MASAÜSTÜ SERİSİ

        Yeni masaüstü bilgisayarlar şu bileşenlerle yapılandırılıyor:

        • İşlemciler: AMD Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7800X3D (144 MB 3D V-Cache) ve Ryzen 7 9700X (Zen 5)
        • Ekran Kartları: AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB ve Radeon RX 9070 XT 16 GB
        • Sistemler AMD’nin en yeni teknolojileriyle destekleniyor: FSR 3 (FidelityFX Super Resolution) ve Frame Generation HYPR-RX tek tıkla performans optimizasyonu 3D V-Cache teknolojisiyle oyunlarda üstün önbellek performansı

        MONSTER’IN GLOBAL ORTAKLIK STRATEJİSİNDE YENİ DÖNÜM NOKTASI

        Monster Notebook, uzun yıllardır Intel ve NVIDIA ile sürdürdüğü iş birliklerinin yanına AMD’yi masaüstü kategorisinde güçlü bir şekilde ekledi. Şirket, 2025 yılı büyüme planlarında global teknoloji devleriyle yapılan stratejik ortaklıkları temel strateji olarak konumlandırıyor.

        “FİYAT-PERFORMANS DENGESİ SUNACAK”

        Monster olarak, 25 yıllık yolculukta global arenada birçok önemli teknoloji markasıyla güçlü bağlar kurduklarını belirten Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “Monster olarak, teknolojiyi sadece geliştirmiyor; global partnerlerimizle birlikte geleceğini tasarlıyoruz.

        AMD ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, kullanıcılarımıza yalnızca yüksek performans değil, dünya standartlarında bir deneyim ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi sunma vizyonumuzun bir sonucu. Biz, teknolojiyi ulaşılabilir kılarken aynı zamanda kullanıcılarımızın güvenini de kalıcı hale getiren bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

        AMD Türkiye Ülke Müdürü ve META Bölgesi Bileşenlerden Sorumlu Kıdemli Müdürü Nedim Yılmaz ise, “Monster, özellikle performans ve kaliteye öncelik veren oyuncular arasında çok değerli ve güçlü bir algıya sahip. Yeni nesil AMD bileşenleri ve grafik çözümlerinin, Monster’ın premium oyun sistemlerine önemli bir katma değer sağlayacağından eminiz. AMD olarak performans, enerji verimliliği ve kullanıcıya sunduğu değer açısından lider konumda olan CPU ve GPU’larımızla Türkiye’de büyüyen teknoloji tutkunları pazarına hizmet etmeye kararlıyız” dedi.

        DİKKAT ÇEKEN SATIŞ SONRASI HİZMETLER

        Monster Bilgisayar, kullanıcı deneyimini yalnızca yüksek performansla değil, sunduğu satış sonrası hizmetlerle de güçlendirdiğini açıkladı. Yeni masaüstü serilerinde yer alan 4 Yıl Garanti, Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Hizmeti ve Tam Sistem Garantisi, kullanıcılara uzun vadeli güven, sürdürülebilir performans ve tam koruma sağlıyor.

        .png
        .png

        Tam Sistem Garantisi, Monster’ın sektörde fark yaratan hizmet anlayışının en güçlü örneklerinden biri. Cihazın herhangi bir parçası arızalansa dahi, yalnızca o parça değil, tüm sistem garanti kapsamına alınıyor. Bu sayede kullanıcılar, beklenmedik arızalar karşısında hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ederken, cihazlarını her zaman ilk günkü performansıyla kullanabiliyorlar.

        Monster bu yaklaşımıyla, yüksek performansın ötesinde uzun ömürlü, güvenli ve kesintisiz bir teknoloji deneyimi sunma vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi hedeflediğini de açıkladı.

