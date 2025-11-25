Monster, AMD iş birliğiyle yeni nesil masaüstü bilgisayarlarını tanıttı

Yerli bilgisayar üreticisi Monster Notebook, AMD ile masaüstü bilgisayar segmentinde gerçekleştirdiği en büyük iş birliğinin ilk ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Yeni seri, AMD Ryzen 7000 ve 9000 serisi işlemciler ile yeni nesil Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarını bir araya getiriyor.

TAMAMEN AMD GÜCÜNE DAYALI YENİ MASAÜSTÜ SERİSİ

Yeni masaüstü bilgisayarlar şu bileşenlerle yapılandırılıyor:

İşlemciler: AMD Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7800X3D (144 MB 3D V-Cache) ve Ryzen 7 9700X (Zen 5)

Ekran Kartları: AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB ve Radeon RX 9070 XT 16 GB

Sistemler AMD’nin en yeni teknolojileriyle destekleniyor: FSR 3 (FidelityFX Super Resolution) ve Frame Generation HYPR-RX tek tıkla performans optimizasyonu 3D V-Cache teknolojisiyle oyunlarda üstün önbellek performansı

MONSTER’IN GLOBAL ORTAKLIK STRATEJİSİNDE YENİ DÖNÜM NOKTASI

Monster Notebook, uzun yıllardır Intel ve NVIDIA ile sürdürdüğü iş birliklerinin yanına AMD’yi masaüstü kategorisinde güçlü bir şekilde ekledi. Şirket, 2025 yılı büyüme planlarında global teknoloji devleriyle yapılan stratejik ortaklıkları temel strateji olarak konumlandırıyor.

“FİYAT-PERFORMANS DENGESİ SUNACAK”

Monster olarak, 25 yıllık yolculukta global arenada birçok önemli teknoloji markasıyla güçlü bağlar kurduklarını belirten Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “Monster olarak, teknolojiyi sadece geliştirmiyor; global partnerlerimizle birlikte geleceğini tasarlıyoruz.

AMD ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, kullanıcılarımıza yalnızca yüksek performans değil, dünya standartlarında bir deneyim ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi sunma vizyonumuzun bir sonucu. Biz, teknolojiyi ulaşılabilir kılarken aynı zamanda kullanıcılarımızın güvenini de kalıcı hale getiren bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

AMD Türkiye Ülke Müdürü ve META Bölgesi Bileşenlerden Sorumlu Kıdemli Müdürü Nedim Yılmaz ise, “Monster, özellikle performans ve kaliteye öncelik veren oyuncular arasında çok değerli ve güçlü bir algıya sahip. Yeni nesil AMD bileşenleri ve grafik çözümlerinin, Monster’ın premium oyun sistemlerine önemli bir katma değer sağlayacağından eminiz. AMD olarak performans, enerji verimliliği ve kullanıcıya sunduğu değer açısından lider konumda olan CPU ve GPU’larımızla Türkiye’de büyüyen teknoloji tutkunları pazarına hizmet etmeye kararlıyız” dedi.