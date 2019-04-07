Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yabancılar Pazarı'nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya, arkadaşıyla birlikte pazarın dış kısmında sohbet ederken yanlarına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi. Şüpheli, Akkaya'dan kendi montunda bulunan etiketi kesmek için bıçağını istedi. Bıçağı alan şüpheli, etiketi kestikten sonra bir anda bıçağı Akkaya'nın göğüs bölgesine vurmaya başladı. Kanlar içinde koşmaya başlayan Akkaya, dükkanının önüne geldiği sırada yere yığıldı.

DHA'nın haberine göre yaralı, çevrede bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise olayın ardından kaçtı. Cinayet Bürosu ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.