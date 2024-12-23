Monza: 1 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus deplasmanda Monza'yla karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı ve 4 maç sonra galibiyeti hatırladı.
İtalya Serie A'nın 17. hafta karşılaşmasında Monza sahasında Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u ağırladı. 3 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Weston McKennie ve 39'da Nicolas Gonzalez kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 22. dakikada Samuele Birindelli'den geldi.
KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Juventus 31 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Monza ise 10 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında Monza deplasmanda Parma'ya konuk olacak. Juventus ise sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.