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Moody's'den gelişen piyasalar zirvesi

Moody's Investors Service, 3'ncü Gelişmekte Olan Piyasalar Zirvesi'ni bugün Londra'da gerçekleştirecek. Zirvenin öğleden sonraki bölümünde Türkiye ve Suudi Arabistan'a odaklanılacak

Moody's

Moody's Investors Service, 3'ncü Gelişmekte Olan Piyasalar Zirvesi'ni bugün Londra'da gerçekleştirecek. Zirvede, Moodys'in bölge uzmanları gelişmekte olan piyasalardaki ihraççıların ve Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Suudi Arabistan gibi ülkelerin kredi hikayelerinin arkalarındaki unsurları anlatacak.

Zirvenin konuk konuşmacıları arasında Chatham House Başkanı Lord O'Neill, Apollo Global Management'tan Brigitte Posch, Goldman Sachs Asset Management'tan Samuel Finkelstein, BlackRock'tan Giulia Pellegrini ve Columbia Threadneedle Investments'tan Tim Jagger var.


Türkiye ve Suudi Arabistan'a odaklanılacak öğleden sonraki GCC (Körfez İşbirliği Konseyi) & Türkiye bölümüne Moody's Gelişmekte Olan EMEA Şirketleri Başkanı David Staples, Körfez İşbirliği Konseyi ve Türkiye Şirketleri'nden sorumlu Dion Bate katılacak.

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