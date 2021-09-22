Mor ve Ötesi, Fişekhane'de

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Mor ve Ötesi, 24 Eylül Cuma akşamı hafızalara kazınan parçalarını müzikseverler için seslendirecek. Grup, İstanbul Boğazı'nın kenarında açık havada kurulacak sahnede müzik ziyafeti yaşatacak. Mor ve Ötesi konseri 21.00'da başlayacak.

Grubun ardından Sertab Erener, Erol Evgin, Gökhan Türkmen, Funda Arar ve Hadise gibi çok sevilen isimlerin en güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 9 Ekim'e kadar devam edecek.

Dğer sanatçılar ve konser tarihleri ise şöyle;

Sertab Erener – 25 Eylül

Erol Evgin – 1 Ekim

Gökhan Türkmen – 2 Ekim

Funda Arar – 8 Ekim

Hadise – 9 Ekim