Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Morata'dan Galatasaray itirafı - Galatasaray Haberleri

        Morata'dan Galatasaray itirafı

        Galatasaray'dan Como'nun yolunu tutan İspanyol golcü Alvaro Morata, Sarı Kırmızılılar'la ilgili bir itirafta bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 21:59 Güncelleme: 03.09.2025 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Morata'dan Galatasaray itirafı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray ile yolları ayrılan ve İtalyan ekibi Como'ya transfer olan İspanyol oyuncu Alvaro Morata, Bulgaristan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        GALATASARAY İTİRAFI

        Morata, Galatasaray dönemi ve sarı-kırmızılılardan ayrıldığı dönemde yaptığı açıklamayla ilgili gelen sorunun ardından, "Taraftarlar ve kulüp çalışanları yaptığım açıklamada yazılanları temsil etmiyor. Bana inanılmaz şekilde davrandılar. Bunu hak etmediler. Ben de bazı şeyleri hak etmedim. Bu yüzden sildim. Orada harika zaman geçirdim. Bunlar transfer döneminde olabilecek şeyler. Türkiye'deki insanlar olağanüstü." dedi.

        MORATA NE DEMİŞTİ?

        Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılığının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

        REKLAM

        "Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türk halkı,

        Bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için yürekten teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiniz ve kariyerimde yaşadığım en olağanüstü desteklerden birini sundunuz.

        Ne yazık ki, kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu.

        Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım (yayınlanan rakam doğru değildir). Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki asla çiğnenmemelidir: Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir. Kazanılmış olanın tanınmaması ve ödenmemesi, benim gözümde kabul edilemez ve inandığım adalet ile profesyonellik değerlerine aykırıdır.

        Bu konular çoğu zaman açıkça konuşulmaz; ancak taraftara gerçekte ne olduğunu açıklamanın doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri daima kalbimde yer alacaksınız, bugün ve gelecekte sizlere en iyisini diliyorum.

        Teknik direktöre ve onun harika ekibine özel bir teşekkürler. Galatasaray'ın tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve Florya'daki tüm emekçilere yürekten teşekkür ederim."

        AÇIKLAMAYI SİLDİ

        Morata, daha sonra bu açıklamasını silmişti.

        GALATASARAY PERFORMANSI

        Galatasaray forması altında 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller