Morgan Stanley tarafından hazırlanan raporda, " ABD piyasasında değerlerin aralıkta, duyarlılığın ise ocakta zirve yapmasının ardından 'ayı piyasasının' çoktan başlamış olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Amerikalı şirketlerin gelecek sene kar artışlarının yavaşlamasının tahmin edildiğine yer verilen raporda, bunun piyasa beklentisinden daha hızlı gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuldu.

Piyasaların bozulan finansal koşulları ve şirketlerin kar artışındaki yavaşlamayı dikkatle izlediği vurgulanan raporda, Standard & Poor's 500 Endeksi'nin gelecek yılın haziran ayı ortasında 2 bin 750 puan olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Standard & Poor's 500 Endeksi çarşamba gününü 2 bin 888 puandan kapatırken, endeksin gelecek yılın haziran ayında söz konusu öngörülen seviyeye ulaşması yaklaşık 140 puanlık (yüzde 4,8) bir düşüşe işaret ediyor.

"Ayı piyasası", uzun süre yatırımcıların borsada satış pozisyonu aldığı, fiyatların düşüş trendi içine girdiği ve piyasaların karamsar olduğu durumlar için kullanılıyor.

Bazı analistler ise Standard & Poor's 500 Endeksi'nin tavan yaptığı seviyeden yüzde 20 değer kaybetmesi durumunda piyasaların konumunu "ayı piyasası" olarak adlandırıyor.

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