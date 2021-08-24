Galatasaray, bir transfer de daha mutlu sona ulaştı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen Olimpiu Morutan'ın kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken bu para 2 yıllık ödeme planı çerçevesinde yapılacak. 2026'ya kadar sözleşme imzalanacak olan Morutan ise senelik 600 bin Euro kazanacak.
Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
MORUTAN KİMDİR?
Olimpiu Morutan
Doğum tarihi: 25 Nisan 1999
Doğum yeri: Cluj-Napoca - Romanya
Boy: 1,73 m
Uyruk: Romanya
Mevki: Orta saha - On Numara
Yan mevki: Sağ Kanat
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 2.80 milyon Euro
Oynadığı takımlar: FC Botosani, U Cluj, Steaua Bükreş
YORUMLAR