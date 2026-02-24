Canlı
        Haberler Dünya Avrupa Moskova'da patlama! 1 polis öldü, 2 polis yaralandı | Dış Haberler

        Moskova'da patlama! 1 polis öldü, 2 polis yaralandı

        Rusya'nın başkenti Moskova'da, Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında meydana gelen patlamada 1 polis öldü, 2 polis yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 02:59 Güncelleme:
        Moskova'da patlama! 1 polis öldü, 2 polis yaralandı
        Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis hayatını kaybetti.

        Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi.

        Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

