Moskova ve Pyongyang arasındaki ilişkiler ilerliyor: Rus istihbaratı, Kuzey Kore'yi ziyaret etti

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin başkanlığındaki heyet, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Narışkin ve beraberindeki heyet 25-27 Mart'ta Kuzey Koreli yetkililerle temaslarda bulundu.

Narışkin, Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Ri Chang-dae​​​​​​​ ile bir araya geldi. Taraflar, Kore Yarımadası ve Rusya'ya ilişkin bölgesel ve uluslararası durum hakkında fikirlerini paylaştı.

Narışkin ve Ri, "düşman güçlerin sürekli artan tehditlerine karşı işbirliğini artırma" konusunu ele aldı.