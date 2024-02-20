Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e Rus yapımı otomobil hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Rus yapımı otomobil hediye ettiği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırılan habere göre, Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e, aralarındaki özel dostluğun göstergesi olarak kişisel kullanımı için Rus yapımı araç hediye etti.

Modeli belirtilmeyen otomobil, Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ile İşçi Partisi Merkez Komite Sekreteri Pak Jong-chon tarafından teslim alındı. Kim, hediyenin iki ülke lideri arasındaki özel bağın göstergesi olduğunu belirterek, ağabeyinin Putin'e teşekkürlerini iletti. REKLAM