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HaberlerDünyaAvrupa"MOSKOVA'YA GEL!" Son dakika: Putin'den Zelenskiy'nin davetine cevap! (Ukrayna - Rusya)
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Putin'den Zelenskiy'nin davetine cevap!

Karadeniz'de gerilim sürerken dün gece önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili ilişkileri Moskova’da görüşebileceğini bildirdi

Putin'den Zelenskiy'nin davetine cevap!
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinin başlangıcında bir gazetecinin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Donbas’ta görüşme teklifine cevabının ne olacağı sorusunu cevaplandırdı.

"İLİŞKİLERİ TAHRİP EDECEK ADIMLAR ATILDI"

AA'da yer alan habere göre son zamanlarda mevcut Ukrayna yönetiminin Rusya-Ukrayna ilişkilerini tahrip edecek adımlar attığını savunan Putin, bunların doğrudan ikili ilişkileri, Rus Ortodoks Kilisesi’ni, Rusçayı ve Ukrayna’da Rusça konuşan halklarla ilişkileri etkilediğini, bunun için üzüldüklerini ifade etti.

"MOSKOVA'DA GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Putin, “Eğer Zelenskiy ilişkileri yeniden kurmayı başlatmak istiyorsa bundan sadece memnun oluruz” dedi. Donbas ile ilgili görüşme yapmak istiyorsa öncelikle Zelenskiy’in ayrılıkçıların temsilcileri ile görüşmesi, daha sonra Rusya ile bu problemi müzakere etmesini öneren Putin, “Eğer konu (Rusya ile Ukrayna arasında) ikili ilişkilerse, Zelenskiy ile onun için uygun olan bir zamanda Moskova’da görüşebiliriz” ifadelerini kullandı.

"BELARUS GÖRÜŞMELERE DAHİL DEĞİL"

Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümü için Üçlü Temas Grubunun toplandığı platformun Belarus’un başkenti Minsk’ten başka bir ülkeye alınması ile ilgili Ukrayna’nın önerisini de değerlendiren Putin, Belarus’un görüşmeler için sadece platform sağladığını ve görüşmelere dahil olmadığını hatırlattı.

"MİNSK ANLAŞMASI'NI ÖLDÜRME GİRİŞİMİ"

Putin, “Bu durum sanki Donbas’taki problemleri tartışmaktan kaçınmak ve Minsk Anlaşması’nı öldürmek için sebep aramaya benziyor” diye konuştu. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Putin ile görüşmesi esnasında bir gazetecinin, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu platformunun Minsk’ten alınıp başka bir ülkede yapılması yönündeki önerisi ile ilgili sorusunu cevaplandırdı.

"HOŞUNUZA GİTMİYORSA BAŞKA ÜLKEYİ TERCİH EDİN"

Zelenskiy’in diplomatik davranmasını öğrenmesi gerektiğini söyleyen Lukaşenko, Ukrayna, Rusya ve diğer tarafların Donbas’taki çatışmaların yaşandığı dönemde kendilerinden Minsk’in müzakereler için platform olması hususunda ricada bulunduğunu hatırlattı. Bu yüzden Minsk’in müzakereler için organize edildiğini ifade eden Lukaşenko, “Eğer hoşunuza gitmiyorsa, başka bir ülkeyi tercih edebilirsiniz.” dedi.

Başka bir ülkenin müzakereler için seçilmesi için tarafların konsensüsü olması gerektiğine dikkat çeken Lukaşenko, platformun Minsk’ten alınması halinde yüklerinin de hafifleyeceğine işaret etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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