ABD yasaklı füzeyi test etti

HABERTURK.COM

Pentagon, daha önce ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'yla (INF) yasaklanan bir füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı.

Nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzenin California'daki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldığı ve 800 kilometre uçtuktan sonra okyanusa düştüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıklamış, ardından Rusya da anlaşmanın hükümsüz hale geldiğini belirterek aynı yönde adım atmıştı.

ABD ve Rusya arasında halihazırda nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin olarak sadece START anlaşması yürürlükte. 2010'da yenilenen anlaşmanın süresi Şubat 2021'de doluyor.

Rusya Dışişleri ABD'nin denemesinden duyulan endişeyi dile getirirken başkent Washington'daki Rusya Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Avrupa'ya orta menzilli füzeler konuşlandırıp konuşlandırmayacağına ilişkin soruya, "Eğer komutanlarımız ihtiyaç duyarsa, Avrupa, Asya ve diğer bölgelerdeki müttefiklerimizle konuya ilişkin yakın çalışmalarda bulunuruz" diye cevap verdi.