Mostafa Mohamed kimdir? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiralanan Mohamed'in 4 milyon dolar'lık satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi. İşte Mostafa Mohamed'in hayatı ve kariyeri

MUSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mısırlı genç futbolcu Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire’de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır’ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek’in gençleri arasına girdi.

Genç futbolcu Mohamed, Zamalek kulübünde 5 maçta oynadı. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımında forma giydiği 17 maçta 4 gol kaydederken, bir sonraki sezonda ise Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol attı.

Ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara veren futbolcu, 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek’in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.