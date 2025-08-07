Mostar Köprüsü nerede? Mostar Köprüsü hangi şehirde, ilde, bölgede?

Mostar Köprüsü hangi şehirde, ilde, bölgede? gibi sorular ise bizi Balkanlar'ın kalbine, Bosna-Hersek'in en güzel şehirlerinden birine götürür. Bu köprü, adını verdiği şehre ruhunu veren, onunla birlikte yaşayan, onunla birlikte yıkılıp yeniden ayağa kalkan bir anıttır. Yüzyıllardır üzerinden geçenlerin ayak izlerini, nehrine atlayan gençlerin cesaretini ve savaşın acımasız sessizliğini belleğinde saklayan Mostar Köprüsü'nü tanımak, sadece bir mimari harikayı değil, insanlığın ortak vicdanını ve direniş ruhunu da anlamaktır. Bu yazıda, bir köprüden çok daha fazlası olan Mostar'ın hikayesine doğru bir yolculuğa çıkacağız.

REKLAM

MOSTAR KÖPRÜSÜ NEREDE?

Mostar Köprüsü nerede? sorusunun cevabı, bizi Balkan Yarımadası'nda yer alan Bosna-Hersek ülkesine götürür. Köprü, ülkenin güneyindeki Hersek bölgesinin en büyük şehri olan Mostar'da, zümrüt yeşili rengiyle ünlü Neretva Nehri'nin üzerinde yer almaktadır. Şehrin tam kalbinde, tarihi "çarşı" olarak bilinen ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini barındıran eski şehrin (Stari Grad) iki yakasını birbirine bağlar.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayruddin tarafından 1566 yılında, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen bu tek kemerli, zarif yapı, yapıldığı dönemin en önemli mühendislik ve estetik başarılarından biriydi. 30 metre uzunluğunda ve 24 metre yüksekliğindeki bu taş kemer, o kadar narin ve kusursuzdu ki, halk arasında "taşlaşmış bir hilal" olarak anılıyordu. Konumu, sadece iki mahalleyi değil, aynı zamanda şehrin Hristiyan ve Müslüman topluluklarını da bir araya getiren sembolik bir merkezdi. REKLAM MOSTAR KÖPRÜSÜ HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE YER ALIR? Mostar Köprüsü, adını verdiği Mostar şehrinde yer almaktadır. Zaten "Mostar" kelimesi, Slav dillerinde "köprü bekçisi" anlamına gelen "mostari" kelimesinden türemiştir. Yani şehir, kimliğini ve ismini doğrudan bu köprüden alır. Mostar Köprüsü hangi ilde? sorusunu Bosna-Hersek'in idari yapısına göre cevaplamak gerekirse, köprü Hersek-Neretva Kantonu'nun idari, siyasi ve kültürel merkezidir. Bu kanton, ülkeyi oluşturan iki entiteden biri olan Bosna-Hersek Federasyonu'na bağlıdır. Mostar şehri, köprünün etrafında şekillenmiş, tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir merkez olmuştur. Neretva Nehri'nin böldüğü şehrin bir yakasında daha çok Boşnaklar, diğer yakasında ise Hırvatlar yaşamaktaydı ve köprü, bu iki toplum arasındaki geçişin ve etkileşimin can damarıydı. Bugün şehir, savaşın izlerini taşısa da, yeniden inşa edilen köprüsü sayesinde hem tarihi dokusunu korumakta hem de her yıl yüz binlerce turisti ağırlamaktadır.

REKLAM MOSTAR KÖPRÜSÜ HANGİ BÖLGEDEDİR? Mostar Köprüsü hangi bölgede? sorusu, bizi Bosna-Hersek'in iki ana coğrafi ve tarihi bölgesinden biri olan Hersek (Herzegovina) bölgesine götürür. Bosna-Hersek, adından da anlaşılacağı gibi, kuzeyde daha geniş topraklara sahip olan Bosna bölgesi ve güneyde daha kayalık ve Akdeniz ikliminin etkilerinin görüldüğü Hersek bölgesinden oluşur. Mostar, Hersek bölgesinin gayriresmi başkenti ve en büyük yerleşim yeridir. Hersek bölgesi, Neretva gibi buz gibi sulara sahip nehirleri, sarp vadileri ve taşlık arazileriyle bilinir. Bu coğrafyanın ortasında, Neretva Vadisi'nde kurulu olan Mostar ve onun incisi olan köprü, bölgenin en önemli simgesidir. Dolayısıyla Mostar Köprüsü, sadece Mostar şehrinin değil, tüm Hersek bölgesinin kültürel ve tarihi kimliğinin merkezinde yer alır. MOSTAR KÖPRÜSÜ KONUMU NEDİR? Mostar Köprüsü'nün konumu, şehrin tarihi çekirdeğinin tam ortasıdır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mostar Eski Şehri'nin (Stari Grad) merkezinde bulunur. Tamamen yayalaştırılmış olan bu bölgede köprü, hediyelik eşya dükkanlarının, el sanatları atölyelerinin ve geleneksel Boşnak kahvesi sunan kafelerin bulunduğu tarihi çarşının iki parçasını birleştirir. Konumu, onu sadece bir geçiş yolu değil, aynı zamanda şehrin sosyal hayatının, turizmin ve kültürel etkinliklerin odak noktası haline getirir.