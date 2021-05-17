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HaberlerGündem3. SayfaMotokurye kaza kurbanı
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Taksiyle çarpışan motokurye kurtarılamadı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir restoranda kurye olarak çalışan Bayram Kurt (42),kullandığı motosikletin taksiyle çarpışması sonucu hayatını kaybetti

Motokurye kaza kurbanı
DHA

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Bayram Kurt (42) yönetimindeki 20 BK 668 plakalı motosiklet ile yan sokaktan caddeye çıkan Ahmet S. yönetimindeki 20 T 0168 plakalı taksi çarpıştı.

Kaskı takılı olan Kurt, yola düşüp yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Taksi şoförü Ahmet S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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