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Motorin fiyatlarına zam sonrası indirim geliyor! 4 Aralık LPG, motorin ve benzin fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklik motorin ve benzin fiyatlarına zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda motorin fiyatlarına uygulanan art arda indirim haberlerinin ardından motorine 1 liranın üzerinde zam gelmişti. Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi, motorin fiyatlarına indirim geleceği iddia edildi. İşte, 4 Aralık Pazar güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • Motorin fiyatlarına önce zam sonra indirim! 4 Aralık 2022 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    LPG, motorin ve benzin fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe uygulanan indirimlerin ardından 3 Aralık'ta motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Motorin fiyatlarına indirim geleceği iddia edildi. İşte, 4 Aralık 2022 güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları...
  • Motorin fiyatlarına önce zam sonra indirim! 4 Aralık 2022 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Aralık 2022 Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
  • Motorin fiyatlarına önce zam sonra indirim! 4 Aralık 2022 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MOTORİNE 3 ARALIK'TA ZAM GELDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 3 Aralık 2022 Cumartesi günü itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.
  • Motorin fiyatlarına önce zam sonra indirim! 4 Aralık 2022 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI

    15 Kasım motorine 1,56, 19 Kasım benzine 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı.

    24 Kasım Perşembe günü motorin fiyatlarına 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti. 

    Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatlarına 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmişti.

    30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.
  • Motorin fiyatlarına önce zam sonra indirim! 4 Aralık 2022 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Motorin grubuna beklenen 69 kuruşluk indirimin gelmesi halinde; motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,97, Ankara'da 23,09 ve İzmir'de 23,16 TL'den satılması bekleniyor.
  • Motorin fiyatlarına önce zam sonra indirim! 4 Aralık 2022 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 ARALIK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.61 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL
  • Motorin fiyatlarına önce zam sonra indirim! 4 Aralık 2022 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.59 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,08 TL
  • Motorin fiyatlarına önce zam sonra indirim! 4 Aralık 2022 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.33 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 23.73 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL
  • Motorin fiyatlarına önce zam sonra indirim! 4 Aralık 2022 Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.34 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 23.85 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

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