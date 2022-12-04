AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI

15 Kasım motorine 1,56, 19 Kasım benzine 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı.

24 Kasım Perşembe günü motorin fiyatlarına 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti.

Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ardından motorin fiyatlarına 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmişti.

30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.