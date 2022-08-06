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Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme: Motorin ve benzine peş peşe indirim!

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. 26 ve 27 Temmuz günü motorin ve benzin fiyatlarına uygulanan indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Olumsuz ekonomik veriler ve piyasalardaki durgunluk endişe ile brent petrol fiyatında yaşanan sert düşüş beraberinde akaryakıt indirimini getirdi. Yaşanan akaryakıt fiyatları son dakika gelişmesinin ardından motorin ve benzin fiyatlarına indirim uygulandı. İşte, 6 Ağustos Cumartesi güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

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  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Dünyada yaşanan son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası 140 dolara kadar yükselen petrol fiyatları küresel piyasalardaki resesyon (durgunluk) endişeleriyle 100 doların altına kadar geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu sert düşüşün ardından motorine ve benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. İşte, 6 Ağustos indirimli benzin ve motorin fiyatları listesi...
  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    BRENT PETROL YÜZ DOLARIN ALTINA GERİLEDİ!

    ABD ve Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son 6 ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 4 Ağustos günü 93,72 dolara kadar geriledi.

    Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu.

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

    Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil artışla 225 milyon 300 bin varil oldu.

    Söz konusu olumsuz veriler dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin yüksek olması beklenen yaz seyahat döneminde düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Uzmanlar, azalan talepte yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkili olduğu görüşünde.

    İngiltere Merkez Bankası (BoE)’nın, son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkarması kararı da talep görünümünde endişeye yol açan diğer bir gelişme oldu.
  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

    Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından gözler LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim haberine çevrildi.

    Motorine ve benzin fiyatlarına peş peşe indirim geldi. Benzine 2.23 TL, motorine ise 1.15 TL indirim yapıldı. Akaryakıt indirimi 6 Ağustos günü itibarı ile pompa fiyatına yansıyacak.  
  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

    İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,02 TL’ye, Ankara’da 20,13 TL’ye, İzmir’de 20,15 TL’ye geriledi.

    İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,33 TL’ye, Ankara’da 23,44 TL’ye, İzmir’de 23,46 TL’ye geriledi.
  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    Motorin (mazot) grubuna 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş  kuruş indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel mazot fiyaları
  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.
  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.02 TL/LT

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.35 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.01 TL/LT

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.32 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.13 TL/LT

    Ankara'da motorin litre fiyatı 23.44 TL/LT

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
  • Motorin ve benzine peş peşe indirim! 2022 Akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.15 TL/LT

    İzmir'de motorin litre fiyatı 23.45 TL/LT

    İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

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