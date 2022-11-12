Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme akaryakıt fiyatlarını derinden etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri, "12 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıta indirim veya zam gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Kasım 2022 akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri...