Motorine bir zam daha geliyor! 22 Ocak Perşembe güncel motorin fiyatları ne kadar oldu?
Dünya genelinde devam eden jeopolitik risklere ABD'nin yeni tarife tehditlerinin eklenmesi, fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Trump'ın Grönland'a ilişkin sert tutumu ve Avrupalı liderlerden gelen misilleme sinyalleri, piyasalarda belirsizliği artırdı. Yaşanan bu gelişmeler beraberinde brent petrol fiyatlarına yansıyınca, motorine bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin derinleşmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin sert mesajları, yatırımcıların risk algısını artırırken petrol fiyatları da bu gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürdü. Yaşanan bu gelişmelerin, motorin fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar zam bekleniyor?
MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR
Motorine 21 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam geldi.
Şimdi ise motorine ikinci bir zam daha yolda! Buna göre motorine 23 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruş zam bekleniyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50,70 TL
Motorin litre fiyatı: 52,45 TL
LPG litre fiyatı: 27,94 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50,87 TL
Motorin litre fiyatı: 52,57 TL
LPG litre fiyatı: 28,93 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,05 TL
Motorin litre fiyatı: 53,90 TL
LPG litre fiyatı: 28,63 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,75 TL
Motorin litre fiyatı: 53,61 TL
LPG litre fiyatı: 28,84 TL