MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR

Motorine 21 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam geldi.

Şimdi ise motorine ikinci bir zam daha yolda! Buna göre motorine 23 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruş zam bekleniyor.