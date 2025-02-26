Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine 1 lira 44 kuruş zam yapılmıştı. Bugün ise motorine indirim haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 27 Şubat 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul motorin fiyatı…