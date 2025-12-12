Habertürk
        Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple araç sahipleri LPG, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Motorine indirim bekleniyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 28 Kasım'da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek, litresi ne kadar olacak? İşte 12 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 12.12.2025 - 12:04 Güncelleme: 12.12.2025 - 12:04
        1

        Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 28 Kasım’da ortalama 2 lira 4 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabele bir kez daha değişiyor. Motorine indirim bekleniyor. Peki, motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        2

        MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

        Motorine, 13 Aralık 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL indirim gelmesi bekleniyor.

        İndirim sonrası motorinin litre fiyatının;

        İstanbul'da 53,10 liraya,

        Ankara'da 54,13 liraya,

        İzmir'de ise 54,47 liraya gerileyecek.

        Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.

        3

        BENZİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        12 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.44 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.10 TL

        LPG litre fiyatı: 28.51 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.95 TL

        LPG litre fiyatı: 27.88 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.13 TL

        LPG litre fiyatı: 28.40 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 55.64 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.47 TL

        LPG litre fiyatı: 28.33 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 55.43 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.08 TL

        LPG litre fiyatı: 27.88 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
