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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam geldi! 25 Ekim 2024 İstanbul (Avrupa-Anadolu), Ankara, İstanbul, İzmir zamlı motorin fiyatı ne kadar oldu?

        Motorine zam geldi! 25 Ekim zamlı motorin fiyatı ne kadar oldu?

        Orta Doğu'da süregelen çatışmaların petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleri, fiyat artışını desteklemeye devam ediyor. Bununla birlikte ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 902 bin varil artışla 6 milyon 431 bin varil oldu. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde artan petrol ithalatı, talebe ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatların artışını destekledi. Tüm bu gelişmeler beraberinde motorin zammı da getirdi. Peki, motorine ne kadar zam geldi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 07:28 Güncelleme: 25.10.2024 - 07:28
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        Ortadoğu'da giderek artan gerilim brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Ek olarak, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin azalması da atz endişlerini körüklemeye devam ediyor. Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarına karşın motorine zam geldi. İşte, motorin zammı sonrası 25 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        25 Ekim Cuma bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 85 kuruş zam yapıldı. 22 Ekim günü benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda 1,65 TL indirim yapılmıştı.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 42,86 TL

        Motorin litre fiyatı: 42,75 TL

        LPG litre fiyatı: 25,35 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 42,74 TL

        Motorin litre fiyatı: 42,67 TL

        LPG litre fiyatı: 24,85 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,27 TL

        LPG litre fiyatı: 25,29 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Benzin litre fiyatı: 43,70 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,77 TL

        LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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