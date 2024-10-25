Motorine zam geldi
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 85 kuruş zam geldi
Giriş: 25.10.2024 - 08:02 Güncelleme: 25.10.2024 - 08:03
Benzin ve motorine salı günü gelen indirimlerin ardından bugün motorin fiyatında artış yaşandı. Motorinin litresine ortalama 85 kuruş zam geldi. Zamlı fiyat pompaya yansıdı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasından ortalama 42.77 TL, Ankara'da 43.31 TL, İzmir'de 43.81 TL, Bursa'da 43.36 TL, Antalya'da 44.21 TL ve Diyarbakır'da 44.33 TL'ye yükseldi.
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