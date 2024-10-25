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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 85 kuruş zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 08:02 Güncelleme: 25.10.2024 - 08:03
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        Motorine zam geldi
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        Benzin ve motorine salı günü gelen indirimlerin ardından bugün motorin fiyatında artış yaşandı. Motorinin litresine ortalama 85 kuruş zam geldi. Zamlı fiyat pompaya yansıdı.

        Zammın ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasından ortalama 42.77 TL, Ankara'da 43.31 TL, İzmir'de 43.81 TL, Bursa'da 43.36 TL, Antalya'da 44.21 TL ve Diyarbakır'da 44.33 TL'ye yükseldi.

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