Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle sürekli değişiyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorine uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıt ürünlerinden motorine zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 4 Eylül 2025 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları...