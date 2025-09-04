Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE ZAM GELDİ, TABELA DEĞİŞTİ! Motorine (mazota) ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 4 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?

        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 27 Ağustos'ta benzine zam gelmişti. Bugün ise motorine zam geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı. Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 4 Eylül 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 08:28 Güncelleme: 04.09.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle sürekli değişiyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorine uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıt ürünlerinden motorine zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 4 Eylül 2025 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

        2

        MOTORİNE ZAM GELDİ

        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma motorine zam olarak yansıdı.

        Motorinin litre fiyatında ortalama 2 lira 5 kuruş artış gerçekleşti. Yeni fiyatlar 4 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla tabelaya yansıdı.

        3

        LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 524.29 TL

        LPG litre fiyatı: 26.51 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52.79 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.16 TL

        LPG litre fiyatı: 25.88 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 53.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.26 TL

        LPG litre fiyatı: 26.40 TL

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 54.06 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.58 TL

        LPG litre fiyatı: 26.33 TL

        8

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu