Motorine zam geliyor! Motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?
Motorine zam geliyor. Cuma günü 64,77 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası saldırısını, diplomatik temaslar, lojistik engeller ve bölgesel müttefiklerin tepkilerinin ardından durdurduğuna yönelik haber akışı etkili oldu. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar zam bekleniyor?
ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Washington'un ülkenin petrol sektörünü ABD'li şirketlere açma ve arzı yeniden devreye alma mesajları, piyasalarda aşağı yönlü baskıyı güçlendirdi. Dalgalanan fiyatların Türkiye piyasasına motorin zammı olarak dönmesi bekleniyor. Peki, motorine ne kadar zam gelecek?
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Motorine 21 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam bekleniyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50,70 TL
Motorin litre fiyatı: 52,45 TL
LPG litre fiyatı: 27,94 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50,87 TL
Motorin litre fiyatı: 52,57 TL
LPG litre fiyatı: 28,93 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,05 TL
Motorin litre fiyatı: 53,90 TL
LPG litre fiyatı: 28,63 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,75 TL
Motorin litre fiyatı: 53,61 TL
LPG litre fiyatı: 28,84 TL