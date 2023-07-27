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        Haberler Gündem MOTORİNE ZAM yolda! 27 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Motorine zam geliyor... Güncel akaryakıt fiyatları ile 27 Temmuz benzin, LPG ve motorin fiyatı

        Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki yükselişe paralel olarak zamlanan akaryakıt fiyatlarına bir yenisi ekleniyor. Gelen son dakika haberine göre; motorine zam geliyor. İşte, 27 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 19:14
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        Akaryakıt fiyatlarında bir zam daha kapıda. Bu hafta benzin ve LPG'ye gelen zammın ardından motorine de zam geliyor. Araç sahipleri için güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Temmuz 2023 benzin, LPG ve motorin litre fiyatı...

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        MOTORİNE ZAM GELİYOR!

        Motorine 1.45 TL zam gelmesi bekleniyor. Gelecek zammın ardından motorin fiyatları 35 lirayı aşacak.

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        BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ

        Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geldi.

        LPG'YE ZAM GELDİ

        LPG fiyatlarına 26 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla 24 kuruş zam geldi.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 TEMMUZ 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 35,99 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,86 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 14,23 TL

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        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33,92 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,80 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,55 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,42 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 14,25 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,56 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,54 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 14,26 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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