MOTORİNE ZAM yolda! 27 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİNE ZAM yolda! 27 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

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Akaryakıt fiyatlarında bir zam daha kapıda. Bu hafta benzin ve LPG'ye gelen zammın ardından motorine de zam geliyor. Araç sahipleri için güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 27 Temmuz 2023 benzin, LPG ve motorin litre fiyatı...