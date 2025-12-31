MTV'de zam oranı belli oldu! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV 1. taksit ödemesi ne zaman?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yıldan geçerli olacak zam oranı belli oldu. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV 1. taksit ödemesi ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2026 zamlı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri...
1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) zam oranı netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde arttırılacak. Peki, "Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu 2026? MTV'ye yüzde kaç zam geldi, MTV 1. taksit ödemesi ne zaman?" İşte detaylar...
2026 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yüzde 18,95 oranında artırıldı
MTV 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi 1-31 Ocak tarihleri arasında alınacak.