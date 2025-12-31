1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) zam oranı netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde arttırılacak. Peki, "Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu 2026? MTV'ye yüzde kaç zam geldi, MTV 1. taksit ödemesi ne zaman?" İşte detaylar...