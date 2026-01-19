Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi: MTV birinci taksit ödemeleri nasıl yapılır?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit dönemi 2 Ocak itibarıyla başladı. Türkiye'de motorlu kara, deniz ve hava taşıtları sahiplerinin verdiği bu vergi, her yıl iki taksit halinde alınıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı takvimine göre MTV ödemelerinin detayları belli oldu. Bu kapsamda "MTV birinci taksit için son ödeme tarihi ne zaman?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm merak edilenler...
Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödeme süreci 2 Ocak tarihinde başladı. Motorlu araç sahipleri ödemelerini, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. Belirlenen tarihler arasında ödemesini yapmayan araç sahiplerinin araçları muayeneden geçemeyecek. Peki MTV ilk taksit ödemeleri nasıl yapılır, taksit yapan bankalar hangileri? İşte 2026 MTV ödemeleri hakkında tüm ayrıntılar...
2026 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLK TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI
2026 yılının Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödemeleri 2 Ocak itibarıyla başladı.
Türkiye’de motorlu kara, deniz ve hava taşıtları sahipleri 2 Ocak-2 Şubat 2026 tarihleri arasında vergi ödemelerini gerçekleştirecek.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödemeleri için son gün 2 Şubat 2026 olarak belirlendi.
MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek.
Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.
Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanına şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması gerekmekte.
MTV TAKSİTLİ ÖDEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?
MTV taksitli ödeme yapan bankalar listesi şu şekilde:
- Ziraat BankKart 4 taksit,
- Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit,
- Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit,
- Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit,
- Albaraka 3 taksit,
- Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit,
- Garanti BBVA Bonus 3 taksit,
- Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit,
- TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit,
- Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit.